AEX op verlies, Fastned koerst 5,1% lager na cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager, maar wist wel een deel van de openingsverliezen weg te werken. Rond de klok van elf uur daalde de AEX nog 0,7 procent tot 768,15 punten. "Hoewel beleggers blijven geloven in verder stijgende koersen, wordt dit geloof wel op de proef gesteld door de realiteit van stijgende energieprijzen en druk op de aanvoerketen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Deze factoren zullen volgens Hewson impact hebben op de winstmarges van bedrijven. "De realiteit is dat de beurzen in de afgelopen maanden een pas op de plaats hebben gemaakt en binnen een ruimte bandbreedte koersen sinds begin juli." "De grondstoffenprijzen lopen verder op. In een situatie die maar weinig winnaars kent, is het opletten op de woorden van bestuursvoorzitters als straks de kwartaalcijfers worden gepresenteerd", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Wiersma ziet ook de rentes aantrekken. Zo sloot de Nederlandse tienjaarsrente maandag nog voor het eerst sinds 24 mei van dit jaar weer boven de nul procent. "De reden voor de rentestijging is bekend, namelijk hogere inflatiedruk, vooral door de hogere energieprijzen maar ook prijzen van voedsel en andere componenten. Inmiddels zijn verschillende indicatoren voor de inflatieverwachtingen ook verder opgelopen", aldus ING. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1563. De olieprijzen stegen met enkele tienden van een procent verder. Op maandag sloot de olieprijs al op het hoogste niveau sinds 2014. "De olie- en grondstoffen-gerelateerde bedrijven kunnen hun winsten opvoeren, maar vrijwel alle andere bedrijfstakken hebben er last van", aldus Wiersma. "En als ook de consument meer geld kwijt is aan energiekosten, zal vanzelf de economische groei afnemen. Daardoor zullen de energieprijzen vanzelf dalen." ING sluit niet uit dat bedrijven tijdens het aankomende cijferseizoen met verkapte winstwaarschuwingen komen, door de hoge inputprijzen en problemen met de aanvoer van grondstoffen en onderdelen. Stijgers en dalers Onder de bijna volledig roodgekleurde hoofdfondsen hield ASML de schade nog relatief beperkt met een verlies van 0,3 procent. Signify, ArcelorMittal en Ahold Delhaize verloren tot 2,4 procent. Het supermarktconcern kreeg een adviesverlaging door zakenbank Goldman Sachs aan de broek van Kopen naar Neutraal. DSM, IMCD en Wolters Kluwer wisten wel uit het rood te blijven met bescheiden winsten tot 0,3 procent. In de AMX won Fagron 1,1 procent na een koopadvies van KBC Securities. Woensdag opent Fagron de boeken. Ook flitshandelaar Flow Traders koerste met krap 0,8 procent in het groen. InPost won zelfs 2,4 procent. Een grote daler was Air France-KLM met een verlies van 1,8 procent, na cijfers van concurrent EasyJet. Onder de kleinere aandelen won Ajax 1,3 procent. CM.com verloor juist 3,0 procent. Fastned, lokaal genoteerd, daalde na een kwartaalupdate met 5,1 procent. ING zag geen grote verrassingen in de cijfers. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.