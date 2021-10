Hele AEX kleurt donkerrood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 1,3 procent lager naar 764,13 punten, terwijl de Midkap 1,0 procent prijs gaf. Onder de volledig roodgekleurde hoofdfondsen hield ING de schade nog relatief beperkt met een verlies van iets meer dan een half procent. Unibail-Rodamco, Prosus en Ahold Delhaize verloren circa 2 procent. Het supermarktconcern kreeg volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group een adviesverlaging door zakenbank Goldman Sachs aan de broek van Kopen naar Neutraal. In de AMX wint Fagron meer dan 2 procent. Van der Pol wist te melden dat een koopadvies van KBC Securities hieraan ten grondslag ligt. Ook flitshandelaar Flow Traders koerste met krap 1 procent in het groen. Grootste daler was Fugro met een verlies van krap 2 procent. Onder de kleinere aandelen won Ajax bijna 2 procent. Acomo verloor juist bijna 2 procent. Fastned, lokaal genoteerd, daalde na een kwartaalupdate met 2,4 procent. Bron: ABM Financial News

