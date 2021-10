Verlies EasyJet neemt af

(ABM FN-Dow Jones) EasyJet heeft in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar het verlies fors teruggebracht en is positief gestemd over het komende boekjaar. Dit bleek dinsdagochtend uit een update van de Britse luchtvaarder.

In het afgelopen kwartaal, dat liep tot 30 september, boekte EasyJet een omzet van 1 miljard Britse pond bij 1,14 miljard pond aan kosten.

In het afgelopen kwartaal werden er 17,3 miljoen stoelen gevuld, hetgeen circa 58 procent van de capaciteit in 2019 was. Vooral binnen Europa en het Verenigd Koninkrijk werd er meer gevlogen. De vraag naar internationale bestemmingen vanuit het Verenigd Koninkrijk blijft volgens EasyJet beperkt door de overheidsrestricties als gevolg van de coronacrisis.

Vanwege de sterke focus op het terugbrengen van de kosten, werd er circa 510 miljoen euro aan kosten bespaard in het afgelopen jaar. Bijna de helft van dit bedrag betreft structurele besparingen, waarmee de luchtvaarder deels de negatieve effecten van inflatie en hogere kosten kan opvangen.

In het vierde kwartaal werd een positieve operationele kasstroom gerealiseerd van circa 40 miljoen pond. De zogeheten cashburn op basis van vaste kosten en investeringen beliepen in het afgelopen kwartaal gemiddeld 36 miljoen pond per week, hetgeen wel onder de 40 miljoen pond per week ligt waar EasyJet zelf op mikte.

De schulden werden tot 0,9 miljard pond teruggebracht, waar dit een kwartaal eerder nog 2 miljard pond was. In september haalde EasyJet nog 1,2 miljard pond op met een emissie. EasyJet had eind september beschikking over 4,4 miljard pond aan liquiditeit.

In heel het boekjaar werd vermoedelijk een verlies geboekt van 1,14 tot 1,18 miljard pond, waar de analistenconsensus mikt op 1,18 miljard pond.

Outlook

In het lopende eerste kwartaal verwacht EasyJet op een capaciteit te vliegen van 70 procent ten opzichte van twee jaar geleden. De luchtvaarder spreekt van een aanhoudend positief momentum, waardoor het aantal beschikbare stoelen wordt opgeschroefd met 100.000 in het eerste kwartaal. Vooral de vraag naar winterzonbestemmingen is sterk, aldus het luchtvaartbedrijf. EasyJet verwacht de capaciteit in 2022 verder op te schroeven.