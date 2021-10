AEX wacht vermoedelijk rode opening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen dinsdag ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,8 procent. Wall Street sloot maandagavond met verlies en de Aziatische beurzen noteren daarnaast vanochtend eensgezind lager. Maandag startte de AEX de handelsweek nog afwachtend met een kleine winst van 0,2 procent op een slot van 773,79 punten. De Amerikaanse aandelenbeurzen deden maandag in aanloop naar het cijferseizoen een stap terug. Hoofdgraadmeter S&P 500 verloor 0,7 procent. Onder meer het zwakke banenrapport van vrijdag drukte het sentiment, alhoewel analisten op monetair vlak ook een lichtpuntje zagen. "Het banenrapport was dusdanig zwak, dat het debat over of de Fed volgende maand wel echt moet gaan taperen, weer nieuw leven is ingeblazen", aldus marktstrateeg Mike Bell van JPMorgan Asset Management. Marktstrateeg Ian Williams van vermogensbeheerder Peel Hunt denkt dat de onderliggende data van het banenrapport mogelijk net voldoende zijn voor Fed-voorzitter Jerome Powell om het verwachte tijdspad van monetaire verkrapping te handhaven. Deze week start ook het cijferseizoen in de Verenigde Staten. Volgens Williams worden de resultaten over het derde kwartaal cruciaal om de huidige waarderingen van aandelen te ondersteunen, terwijl de rentes stijgen. JPMorgan Chase komt woensdag met cijfers, waarna donderdag Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley en Wells Fargo de boeken openen en vrijdag Goldman Sachs. Een ander belangrijk thema voor de aandelenmarkten zijn de stijgende energieprijzen, ook vanwege de invloed op de inflatie. De olieprijs steeg maandag naar het hoogste niveau in zeven jaar. Op een settlement van 80,52 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent duurder. In de Aziatische handel vanochtend noteert de olie-future vlak. Op de Aziatische aandelenmarkten is het sentiment vanochtend duidelijk negatief. Hongkong en Tokio geven circa 1 procent prijs, terwijl de Shanghai Composite bijna 2 procent moet inleveren. De macro-economische agenda is vandaag karig gevuld. Wel staat deze ochtend de gezaghebbende Duitse conjunctuur-indicator ZEW-index geagendeerd. Bedrijfsnieuws SBM Offshore rondde zijn aandeleninkoopprogramma met een waarde van 150 miljoen euro af. NSI droeg Jan Willem de Geus voor als voorzitter van de raad van commissarissen. Fastned heeft in het derde kwartaal de omzet bijna zien verdubbelen en denkt dit jaar meer nieuwe laadstations te kunnen openen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde maandag 0,7 procent bij een slot van 4.361,19 punten en Dow Jones index verloor eveneens 0,7 procent tot 34.496,06 punten. De Nasdaq leverde 0,6 procent in bij een slotstand van 14.486,20 punten. Bron: ABM Financial News

