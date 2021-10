Fastned ziet ruimte voor opening extra laadstations Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het derde kwartaal de omzet bijna zien verdubbelen en denkt dit jaar meer nieuwe laadstations te kunnen openen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Nederlandse oplaadspecialist. De omzet steeg op jaarbasis met 96 procent naar 3,2 miljoen euro. ING mikte vooraf ook op 3,2 miljoen euro. Het aantal actieve klanten steeg met 88 procent naar 88.830. Voor de laatste drie maanden van dit jaar mikt ING zelfs op een omzet van 4,9 miljoen euro. "Ik ben erg blij dat we onze omzet bijna hebben verdubbeld ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar. En dat we langzaam terugkeren naar de pre-corona situatie: met bijna elke dag een nieuw record", zei CEO Michiel Langezaal in een toelichting op de kwartaalcijfers. Dankzij een kapitaalverhoging van 150 miljoen euro ziet de topman het bedrijf "echt versnellen". De bezetting van het netwerk in het derde kwartaal was 7,9 procent tegenover 7,2 procent in dezelfde periode in het voorgaande jaar, "enerzijds omhoog gedreven door meer laadsessies en anderzijds naar beneden gedreven door de bouw van nieuwe stations en het uitbreiden van bestaande stations". Nieuwe stations Eind juli stond het aantal door Fastned verworven locaties op 321. Afgelopen kwartaal opende Fastned 21 nieuwe stations. Daarmee kwam het totaal eind september uit op 164. Fastned hield vast aan de doelstelling voor de bouw van ruim 45 laadstations in 2021, maar merkte ook op ruimte te zien om op 55 uit te komen, wat inhoudt dat het netwerk eind december op 186 stations kan uitkomen. Daarentegen werd de doelstelling voor het aantal te installeren laders verlaagd van 200 naar 160. Momenteel staat de teller op 118. Daarmee zou het totaal aantal geïnstalleerde laders eind dit jaar uitkomen tussen de 750 en 800, waar aanvankelijk door Fastned nog op 800 werd gemikt. Vooralsnog hebben de stijgende elektriciteitsprijzen niet veel impact op de marge van Fastned. Wel overweegt het bedrijf "een meer dynamische prijsstrategie". Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.