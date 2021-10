Onward stelt prijsvork beursgang Amsterdam en Brussel vast Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft de prijsvork voor zijn aanstaande beursgang in Brussel en Amsterdam vastgelegd. Dit liet het Zwitsers-Nederlandse medische techbedrijf dinsdagochtend weten. Het bedrijf wil maximaal 5,9 miljoen nieuwe aandelen uitgeven voor naar verwachting 11,75 tot 13,75 euro per stuk. Daarmee hoopt Onward tussen 75,2 en 103,8 miljoen euro op te halen. Beleggers kunnen tot 19 oktober op het bod inschrijven. De inschrijvingsperiode zou verlengd kunnen worden. Onward verwacht dat de beursnotering rond 22 oktober zal plaatsvinden. “Met de lancering van onze openbare aanbieding omarmt Onward deze kans om een aanzienlijk kapitaalbedrag op te halen voor de voltooiing en commercialisering van onze innovatieve therapieën voor mensen met een dwarslaesie”, aldus Dave Marver, CEO van Onward, in een toelichting. De grootste huidige aandeelhouders LSP, INKEF Capital, Wellington Partners en GIMV bevestigden al eind september zich in te willen schrijven op de beursgang, terwijl er ook al nieuwe aandeelhouders gevonden werden als AXA, Belfius Insurance en Ohman Fonder. Onward ontwikkelt innovatieve therapieën om functioneel herstel mogelijk te maken voor mensen met een dwarslaesie, een ruggenmergletsel. Een belangrijke studie werd in januari 2021 begonnen, en Onward is van plan om zijn therapie in 2023 in de Verenigde Staten en Europa naar de markt te brengen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.