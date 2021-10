Europese beurzen stevenen af op lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen koersen dinsdag af op een lagere opening.

IG voorziet een openingsverlies van 102 punten voor de Duitse DAX en een min van 49 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent vermoedelijk 47 punten lager.

De aandelenmarkten in Europa deden het maandag rustig aan, in aanloop naar de start van het nieuwe cijferseizoen. Met name grondstoffenaandelen waren in trek, door de stijging van de olieprijzen. Het termijncontract voor de gasprijs daalde juist iets.

De afgelopen week waren de financiële markten al in de weer met de gasmarkten. "In de komende weken zal dat vermoedelijk niet veel anders zijn", voorspelt marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

"Per saldo verwachten we slechts een bescheiden impact op de groei en inflatie van de huidige stijging van de energieprijzen", aldus CIO Mark Haefele van UBS. Het grootste risico noemt Haefele een strenge winter. Dan zullen de energieprijzen verder stijgen, de industriële productie worden verstoord en de economische groei "een grotere klap" krijgen, waarschuwt de CIO.

Dit kan van invloed zijn op de taperplannen van bijvoorbeeld de Federal Reserve. Later deze week publiceert de Amerikaanse centrale bank de notulen van zijn laatste beleidsvergadering.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees verder op de Bank of England, die ook steeds meer hint op een koerswijziging: "om de beleidsrente op korte termijn te verhogen om de hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk te beteugelen."

De Britse tienjaarsrente steeg maandag tot 1,18 procent, terwijl de Duitse variant op -0,12 procent noteerde en daarmee het hoogste niveau in bijna zo'n vijf maanden.

Stijgers en dalers

In Frankfurt deden Siemens Energy, BMW en Daimler goede zaken met winsten van 2 tot 3 procent, terwijl HelloFresh 5 procent verloor. Nutsbedrijven RWE en E.ON verloren zo'n 3 tot 4 procent.

In Parijs was ArcelorMittal koploper met een koerswinst van ruim 4 procent. Renault steeg meer dan 3 procent.

Grondstoffenaandelen deden het maandag sowieso goed. TotalEnergies won zo'n 2 procent en in Londen stegen Shell en BP ook circa 2 procent dankzij de oplopende olieprijs.

De grootste dalers in de CAC 40 waren EssilorLuxottica en Carrefour, met verliezen van 2 tot 3 procent. Het Franse Auchan heeft onlangs concurrent Carrefour benaderd voor een overname en was bereid ongeveer 19 miljard dollar neer te tellen, maar de besprekingen om de marktleider van Frankrijk te creëren zijn vastgelopen op de voorwaarden, zo schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen.

In Londen presteerden ook de mijnbouwers goed. Zo won Anglo American zo'n 5 procent en BHP dik 3 procent. Aandelen van grondstoffenreus Glencore werden ook meer dan 3 procent duurder.

Euro STOXX 50 4.069,69 (-0,1%)

STOXX Europe 600 457,53 (+0,1%)

DAX 15.199,14 (-0,1%)

CAC 40 6.570,54 (+0,2%)

FTSE 100 7.146,85 (+0,7%)

SMI 11.771,57 (+0,1%)

AEX 773,79 (+0,2%)

BEL 20 4.161,33 (+0,4%)

FTSE MIB 25.930,46 (-0,5%)

IBEX 35 8.899,00 (-0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn maandag ook al lager geëindigd, waarbij de verliezen richting het slot groter werden.

De volumes waren lager vanwege de viering van Columbus Day in de Verenigde Staten. Er stonden ook geen macro-economische publicaties op de agenda. Later deze week publiceert de Federal Reserve de notulen van zijn laatste beleidsvergadering.

Na het zwakke banenrapport van vrijdag, kan die verslaglegging op extra aandacht rekenen.

"Het banenrapport was dusdanig gemengd, dat het debat over of de Fed volgende maand echt moet gaan taperen, weer nieuw leven is ingeblazen", aldus marktstrateeg Mike Bell van JPMorgan Asset Management.

Marktstrateeg Ian Williams van vermogensbeheerder Peel Hunt denkt dat de onderliggende data van het banenrapport mogelijk net voldoende zijn voor Fed-voorzitter Jerome Powell om het verwachte tijdspad van monetaire verkrapping te handhaven.

Deze week start ook het cijferseizoen in de Verenigde Staten. Volgens Williams worden de resultaten over het derde kwartaal cruciaal om de huidige waarderingen van aandelen te ondersteunen, terwijl de rentes stijgen.

JPMorgan Chase komt woensdag met cijfers, waarna donderdag Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley en Wells Fargo de boeken openen en vrijdag Goldman Sachs.

Een ander belangrijk thema voor de aandelenmarkten zijn de stijgende energieprijzen, ook vanwege de invloed op de inflatie. De olieprijs steeg maandag naar het hoogste niveau in zeven jaar. Op een settlement van 80,52 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Emerson Electric wil twee van zijn softwarebedrijven fuseren met Aspen Technology. De deal heeft een waarde van zo'n 11 miljard dollar. Het aandeel Emerson daalde bijna 3 procent.

Walt Disney stuit op obstakels in China. Drie films die bedoeld waren voor de Chinese markt zijn in politieke controverses beland, nadat het Amerikaanse entertainmentbedrijf tien jaar lang ongekend succesvol was in China. Het aandeel Disney sloot maandag bijna 2 procent lager.

Netflix gaat samenwerken met Walmart om merchandise te verkopen rond populaire series, zoals 'Stranger Things' en 'Squid Game'. Aandelen Netflix werden bijna een procent goedkoper, terwijl Walmart licht daalde.

Het Chinese vastgoedbedrijf Modern Land heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de terugbetaling van een obligatie van 250 miljoen dollar, later deze maand. Dit wijst erop dat de financiële stress voor China Evergrande Group en andere Chinese vastgoedontwikkelaars nog niet voorbij is.

S&P 500 index 4.361,19 (-0,7%)

Dow Jones index 34.496,06 (-0,7%)

Nasdaq Composite 14.486,20 (-0,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het rood.

Nikkei 225 28.198,39 (-1,1%)

Shanghai Composite 3.554,38 (-1,0%)

Hang Seng 25.049,49 (-1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend op 1,1558. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag werd de munt verhandeld op 1,1557.

USD/JPY Yen 113,32

EUR/USD Euro 1,1558

EUR/JPY Yen 130,96

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - September (NL)

06:30 Internationale handel - Augustus (NL)

11:00 ZEW economisch sentiment - Oktober (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - September (VS)

16:00 Vacatures - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS

08:00 easyJet - Trading update (VK)