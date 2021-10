Olieprijs op hoogste niveau in zeven jaar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Op een settlement van 80,52 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent duurder. Brent kostte ook 1,5 procent meer op 83,60 dollar. De olieprijzen handelen daarmee op het hoogste niveau in zeven jaar. Ondertussen lijken de OPEC en andere olieproducenten hun output niet sneller op te voeren ondanks dat de vraag flink toeneemt omdat de economie goed herstelt en het coronavirus vooralsnog niet sterk oplaait. Vorige week werd bekend dat OPEC en zijn bondgenoten, die zijn verenigd in OPEC+, de productie vanaf november zullen opvoeren met 400.000 vaten per dag, conform eerder gemaakte afspraken. Berichten dat de Verenigde Staten mogelijk hun strategische voorraden zouden willen aanspreken om de olieprijzen te drukken, werden later tegengesproken. Dat OPEC+ hun afspraken hebben gehandhaafd, is een duidelijke staartwind voor de olieprijzen, volgens Tyler Richey van Sevens Report Research. Hij verwacht dat de fysieke markt de komende maanden last blijft houden van tekorten. Omdat de aardgasprijzen flink stijgen zoeken landen naar alternatieven als olie. Saudi Aramco meldde vorige week dat de vraag met tenminste 500.000 vaten per dag is toegenomen. Het termijncontract voor aardgas met levering in november daalde maandag in zowel Europa als de VS na een piek vorige week maar de gasprijzen blijven op een verhoogd niveau. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.