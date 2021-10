Wall Street verliest terrein Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten verliezen maandag terrein met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 en Dow Jones index dalen 0,3 procent en de Nasdaq verliest 0,2 procent. De volumes liggen lager vanwege de viering van Columbus Day. Er staan geen macro-economische publicaties op de agenda. Later deze week publiceert de Federal Reserve zijn notulen van de laatste beleidsvergadering. Na het zwakke banenrapport van vrijdag, kan die verslaglegging op extra aandacht rekenen. "Het banenrapport was dusdanig gemengd, dat het debat over of de Fed volgende maand echt moet gaan taperen, weer tot leven is gewekt", aldus marktstrateeg Mike Bell van JPMorgan Asset Management. Marktstrateeg Ian Williams van vermogensbeheerder Peel Hunt denkt dat de onderliggende data van het banenrapport mogelijk net voldoende zijn voor Fed-voorzitter Jerome Powell om het verwachte tijdspad van monetaire verkrapping te handhaven. Deze week start ook het cijferseizoen in de Verenigde Staten. Volgens Williams worden de resultaten over het derde kwartaal cruciaal om de huidige waarderingen van aandelen te ondersteunen, terwijl de rentes stijgen. JPMorgan Chase komt woensdag als eerste met cijfers, waarna donderdag Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley en Wells Fargo de boeken openen en vrijdag Goldman Sachs. Een ander belangrijk thema voor de aandelenmarkten zijn de stijgende energieprijzen, ook vanwege hun invloed op de inflatie. De WTI-olieprijs stijgt maandag ruim 2 procent tot 81,14 dollar. De euro/dollar noteert op 1,1562. Bedrijfsnieuws Emerson Electric wil twee van zijn softwarebedrijven fuseren met Aspen Technology. De deal, die maandag mogelijk wordt aangekondigd, heeft een waarde van zo'n 11 miljard dollar. Het aandeel Emerson daalt 1,5 procent. Walt Disney stuit op obstakels in China. Drie films die bedoeld waren voor de Chinese markt zijn in politieke controverses beland, nadat het Amerikaanse entertainmentbedrijf tien jaar lang ongekend succesvol was in China. Het aandeel Disney noteert maandag 1,5 procent lager. Netflix gaat samenwerken met Walmart om merchandise te verkopen rond populaire series, zoals 'Stranger Things' en 'Squid Game'. Aandelen Netflix en Walmart dalen licht. Het Chinese vastgoedbedrijf Modern Land heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de terugbetaling van een obligatie van 250 miljoen dollar, later deze maand. Dit wijst erop dat de financiële stress voor China Evergrande Group en andere Chinese vastgoedontwikkelaars nog niet voorbij is. Bron: ABM Financial News

