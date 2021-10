AEX licht hoger na weinig spannende dag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe handelsweek enigszins afwachtend begonnen. Bij een slot van 773,79 punten, steeg de AEX maandag 0,2 procent. Het was een rustige dag met weinig impulsen en een vrijwel lege macroagenda. Vanaf dinsdag start het cijferseizoen in Nederland en later deze week volgen ook de Amerikaanse financials. "Voor aandelen uit de S&P 500-index wordt voor het derde kwartaal een winstgroei verwacht van gemiddeld 28,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winstgroei in het tweede kwartaal bedroeg nog ruim 100 procent en was veel hoger dan analisten en wij hadden verwacht", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Een ander belangrijk item deze week zijn de notulen van de Federal Reserve, zeker na het zwakke Amerikaanse banenrapport van vorige week. "Met 11 miljoen openstaande vacatures geeft het lage aantal nieuwe banen aan, dat de druk op de lonen verder zal toenemen en de Fed, naar onze verwachting volgende maand zal beginnen met 'tapering': het matigen van het obligatie-opkoopprogramma", aldus Wiersma. Ondertussen hebben niet alle aandelensectoren last van de stijgende energieprijzen en rentes: energie en financiële waarden profiteren er juist van en daarom heeft ING de weging van beide sectoren verhoogd naar Overwogen. Ook rekent ING erop dat de grondstoffenprijzen nog langere tijd hoog zullen blijven. De WTI-olieprijs steeg maandag ruim 2 procent tot 81,25 dollar. Het termijncontract voor aardgas voor november werd op de Europese markt zo'n 4 procent goedkoper op 84,52 euro. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1572. Stijgers en dalers In de AEX waren grondstoffenaandelen in trek. Royal Dutch Shell won 1,5 procent en koploper ArcelorMittal 4,4 procent. Philips en Signify stegen 1,5 en 2,6 procent. Signify profiteerde van een koopaanbeveling van Kepler Cheuvreux. "Ik heb de winsttaxaties en koersdoel verlaagd vanwege aanhoudende problemen met de aanvoer van componenten, maar na de forse koersdaling de afgelopen maanden zie ik voldoende potentieel om het aandeel nu koopwaardig te achten", zei de analist van dienst tegen ABM Financial News. Just Eat Takeaway belandde onderaan met een verlies van 3,8 procent. In de Midkap steeg Fugro 4 procent en ging OCI 3,5 procent hoger. Hekkensluiter was InPost, dat 4,4 procent daalde. Bij de smallcaps deed Vastned goede zaken, met een plus van 3 procent. Avantium was de grootste daler, met een verlies van 5,5 procent. In de lokale lijst won DPA bijna 74 procent, nadat het aandeel vorige week bijna 400 procent in waarde steeg. Recent werd het bedrijf volledig overgenomen door Gilde Equity Management. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een half procent hoger. De Amerikanen vieren Columbus Day, waardoor de volumes lager liggen dan gebruikelijk. De Amerikaanse obligatiemarkten zijn vandaag wel gesloten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.