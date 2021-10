Video: arbeidstekorten zorgen voor hogere Britse rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het VK blijft worstelen met problemen rond het arbeidsaanbod. Dit zegt marktanalist Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. De grafiek toont hoeveel moeite de respondenten van de enquête door agenten van de Bank of England hebben met personeelswerving. "Een combinatie van tekorten op de arbeidsmarkt en een sterke vraag naar werknemers naarmate de economie weer aantrekt, zorgt ervoor dat bedrijven moeite hebben om personeel te vinden." De enquête staat op het hoogste niveau sinds 2001. "Dit suggereert dat er ruimte is voor degenen die deel uitmaakten van de verlofregeling van de overheid die vorige maand afliep, om weer in het arbeidsproces te worden opgenomen. Maar zoals we elders illustreren, zijn deze tekorten aan arbeidskrachten niet overal hetzelfde", aldus Juvyns. Zowel geografische als kwalificatie-gerelateerde dislocaties kunnen er volgens de analist in resulteren dat deze extra capaciteit niet snel kan toevloeien naar de sectoren die er het meest behoefte aan hebben. "Dit versterkt onze mening dat arbeidstekorten een probleem zullen blijven en een opwaartse druk zullen uitoefenen op de lonen, de inflatie en uiteindelijk de rentes." Klik hier voor: arbeidstekorten zorgen voor hogere Britse rente Bron: ABM Financial News

