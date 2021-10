Pon koopt Amerikaanse fietsenreus Dorel Sports

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Pon Holdings heeft de Amerikaanse fietsenmaker Dorel Sports gekocht voor 810 miljoen dollar, en vergroot zo de omzet van het fietsenconglomeraat Pon.Bike met ongeveer een miljard euro tot 2,5 miljard euro. Dat maakte Pon maandag bekend.

De transactie, die werd overeengekomen met Dorel Industries, zou aan het einde van het eerste kwartaal 2022 moeten worden afgerond.

Dorel Sports heeft een omzet van 1,2 miljard dollar en is eigenaar van het wereldwijde fietsenmerk Cannondale, dat ook een sterk aanbod van e-fietsen heeft, en van de merken Schwinn uit Amerika en Caloi in Brazilië. Mongoose en GT uit Californië zijn bekende merken in de crossfiets-scene.

Dorel Sports is echt complementair aan Poin.Bike en daarom is dit zo'n logische stap", zei CEO Janus Smalbraak van Pon Holdings in een toelichting.

De overname past in de strategie van Pon om een brede portefeuille op te bouwen van dure en elektrische fietsmerken in alle categorieën. Het bedrijf geloof sterk dat er ruimte is voor een mondiale leider in deze groeiende branche.

Pon Holdings begon met de overname van Gazelle in 2021 en voegde er later Kalkfhoff en Focus uit Duitsland, Cervélo en Santa Cruz uit Amerika en Urban Arrow en BBB Cycling uit Nederland aan toe, met een gezamenlijke omzet van 1,5 miljard euro. Daarvan komt 70 procent uit elektrische fietsen.

In het verleden trachtte Pon ook de Nederlandse beursgenoteerde fietsengrootmacht Accell Group in te lijven, maar slaagde hier niet in.

Eind 2020 verkocht Pon zijn laatste belang in Accell, dat onder meer bekend is van het merk Batavus.