Bitfury mikt op miljardenwaardering - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bitfury wil naar de beurs tegen een waardering van miljarden dollars. Dit meldt de Britse krant The Telegraph. De onderneming zou volgens de krant Deloitte in de arm hebben genomen. Die moet onderzoeken of het moment goed is om een beursnotering te krijgen. De beursgang van Bitfury, dat zijn hoofdkwartier in Amsterdam heeft, zou de grootste in Europa zijn voor een cryptobedrijf, aldus de krant. De grootste kanshebbers om Bitfury van een notering te mogen voorzien zijn Euronext Amsterdam of de London Stock Exchange, aldus The Telegraph. Bij de laatste investeringsronde werd Bitfury al gewaardeerd op ongeveer 1 miljard dollar. Bitfury wordt geleid door CEO Valery Vavilov en is opgericht in 2011. Met behulp van artificial intelligence, blockchain, bitcoin en high-performance computing zegt het bedrijf de wereld veiliger te willen maken. Grote aandeelhouders van Bitfury zijn Galaxy Digital van Mike Novogratz en investeringsbank Macquarie. Bron: ABM Financial News

