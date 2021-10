Amerikaanse futures wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, terwijl de energieprijzen verder blijven oplopen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,5 procent in het rood.

Het nieuwe cijferseizoen gaat deze week van start. Beleggers wachten op inzichten in de impact van de inflatie op de resultaten. De prijsstijgingen, die het gevolg zijn van verstoorde aanvoerketens, arbeidstekorten en fors hogere energieprijzen, blijken hardnekkiger dan voorzien.

Er zijn zorgen dat door de hogere kosten voor producten en energie de vraag kan dalen, terwijl de invallende winter kan leiden tot meer besmettingen met het coronavirus en meer ziekenhuisopnames.

"Als mensen niet op een grote berg spaargeld zaten, door de pandemie, zou ik me meer zorgen maken", zei Mike Bell van JP Morgan Asset Management. "De winter is duidelijk een onzekere factor. Ik denk dat niemand weet of daardoor weer meer mensen in het ziekenhuis terecht gaan komen."

Er zijn geen economische cijfers op de feestdag ter ere van Columbus en ook de Amerikaanse obligatiemarkt is dicht. Daarmee bleef er voor analisten weinig anders over dan het banenrapport van vrijdag nog eens door te spitten.

Het aantal nieuwe banen viel tegen, maar de onderliggende cijfers vielen nog net in wat Fed-voorzitter Jerome Powell als "redelijk" zou betitelen, volgens Ian Williams van Peel Hunt.

De olieprijs steeg weer sterk. Een novemberfuture West Texas Intermediate steeg 3 procent tot 81,69 dollar en Brent-olie voor december steeg 2,3 procent tot 84,31 dollar. Zorgen over een tekort aan stroom blijven de oliemarkt opstuwen volgens ING. Er wordt door centrales meer van aardgas naar olie geswitcht, nu er een tekort aan gas is. In China wordt meer steenkool aangevoerd, maar door zware regens kan dit zijn vertraagd, volgens Warren Pattersion van ING.

De euro/dollar noteerde op 1,1563. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1571 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Emerson Electric wil twee van zijn softwarebedrijven fuseren met Aspen Technology. De deal, die maandag mogelijk wordt aangekondigd, heeft een waarde van zo'n 11 miljard dollar.

Het Chinese vastgoedbedrijf Modern Land heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de terugbetaling van een obligatie van 250 miljoen dollar, later deze maand. Dit wijst erop dat de financiële stress voor China Evergrande Group en andere Chinese vastgoedontwikkelaars nog niet voorbij is.

Walt Disney stuit op obstakels in China. Drie films die bedoeld waren voor de Chinese markt zijn in politieke controverses beland, nadat het Amerikaanse entertainmentbedrijf tien jaar lang ongekend succesvol was in China.

Netflix gaat samenwerken met Walmart om merchandise te verkopen rond populaire series, zoals 'Stranger Things' en 'Squid Game'.

Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag licht lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.391,35 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 34.746,25 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 14.579,54 punten.