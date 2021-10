DNB waarschuwt dat stemming aandelenmarkten snel kan omslaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De steeds hogere waardering van risicovolle beleggingen leunt sterk op de aanname dat de rente nog lang laag blijft, maar als de inflatie en rente structureel omhoog gaan, kunnen de aandelenkoersen snel dalen. Daarvoor waarschuwde De Nederlandsche Bank maandag in een rapport over financiële stabiliteit. De financiële markten zijn kwetsbaar voor een omslag in het marktsentiment, stelt het rapport van DNB. De markten zijn nog steeds optimistisch. Omdat de rente nog altijd ongekend laag is, blijft de zoektocht naar rendement doorgaan. De aandelenprijzen zijn inmiddels historisch hoog en er wordt meer risicovol geld geleend, met weinig onderpand, aldus de centrale bank. De coronapandemie lijkt volgens voorzitter Klaas Knot "goeddeels onder controle" en de economie groeit fors. Maar dat is geen moment om achterover te leunen, benadrukte hij. "Dit is juist het moment dat kwetsbaarheden en risico's zich opbouwen. De woningmarkt raakt steeds verder oververhit. In plaats van gemiddeld 8 procent prijsstijging per jaar, stijgen de prijzen inmiddels met 15 procent per jaar in bijna het hele land. Kopers lenen steeds hogere bedragen en vaker ook meer aflossingsvrij en daardoor gaan ook de banken meer risico lopen. Omdat DNB vindt dat banken te weinig rekening houden met het systeemrisico op de woningmarkt, zal de minimale risicoweging voor hypotheken begin volgend jaar definitief worden ingevoerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.