Valuta: yen omlaag door dure olie

(ABM FN-Dow Jones) Op de valutamarkt is maandag de Japanse yen de opvallendste munt, met een sterke daling in reactie op de opnieuw stijgende olieprijs.



De yen steeg maandagochtend fors, met 0,64 procent tot 130,67 yen voor een euro. Daarmee werd een stijging in de voorgaande dagen voortgezet.

"De yen is soms erg gevoelig voor de olieprijzen, omdat Japan een energie-importeur is", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank maandag tegen ABM Financial News.

Een hogere olieprijs betekent dat er meer yens nodig zijn om energie te kopen en dat drukt de koers. Naast de speculatieve beweging is er ook een fundamentele flow die de beweging veroorzaakt, zei Koopman. De analist zei zelf wel wat verrast te zijn door de sterke beweging.

Ondertussen koerst het Britse pond hoger tegenover de euro. Een euro geeft inmiddels minder dan 0,85 pond. Dat heeft te maken met toenemende speculatie over een mogelijke renteverhoging door de Bank of England. De centrale bank maakt zich zorgen dat de hogere inflatieverwachtingen verankerd raken in de maatschappij, wat kan doorwerken in hogere looneisen.

Een renteverhoging zou dat moeten tegengaan, maar zal volgens Koopman niet veel helpen, omdat de inflatie niet door sterke vraag, maar door een haperend aanbod wordt veroorzaakt. De duurdere prijzen zullen snel leiden tot minder groei, zodat een scenario van stagflatie, dat wil zeggen stagnerende groei bij hoge inflatie, meer waarschijnlijk lijkt.

"Ze hebben deze inflatie niet zien aankomen", volgens Koopman. Hij verwacht dat een eventuele renteverhoging van korte duur zal zijn en zeker niet gevolgd zal worden door een reeks renteverhogingen.

De euro/dollar vertoont intussen weinig beweging sinds de publicatie van het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. Dat liet weliswaar een veel lager aantal nieuwe banen zien dan voorspeld, maar dit werd goedgemaakt door positieve factoren, zoals bijstellingen over de voorgaande maanden en een meevallend werkloosheidscijfer, dat wijst op een krappere arbeidsmarkt. Al met al zag Koopman weinig invloed op de verwachting dat de Federal Reserve wel of niet de monetaire stimulering zal gaan afknijpen of 'taperen'. En daarmee ook weinig impact op de koersontwikkeling van de euro/dollar.

De euro noteerde op 1,1562 dollar en op 0,8476 pond.