Mittal en Shell voeren licht lagere AEX aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert maandagochtend licht in. De AEX daalde fractioneel tot 771,58 punten.

Vooralsnog is het een rustige start van de week. Dat blijft echter niet zo, met het losbarsten van het nieuwe cijferseizoen in de komende dagen. In de VS staan de grootbanken weer vooraan op de rol en in eigen land voeren onder meer Fastned, Just Eat Takeaway en TomTom de cijferhorde aan.

"Het grootste risico voor de markt is nu een hogere rente en inflatie", aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank, op basis van een enquête onder meer dan 600 marktprofessionals wereldwijd. Ook een zwakkere groei houdt de beleggersgemeenschap bezig. Maar angst voor de gevolgen van de coronacrisis zit niet langer in de top 3, benadrukte Reid. De vraag is volgens de econoom of dit laatste zo blijft nu de winter in aantocht is.

De consensus is verder dat er voor het jaareinde nog een correctie in de aandelenmarkt komt, van ten minste 5 procent, denkt 71 procent van de ondervraagden.

De euro/dollar handelde op 1,1571 en olie werd circa 2 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,613 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX zijn het de grondstoffenaandelen die de leiding nemen. ArcelorMittal en Royal Dutch Shell winnen 3,4 en 1,4 procent.

Wolters Kluwer en Unibail-Rodamco-Westfield zijn de grootste dalers met verliezen van 1,2 en 2,2 procent.

In de Midkap wint oliedienstverlener Fugro 2,4 procent. OCI en AMG stijgen ruim 1,5 procent. Eurocommercial Properties en InPost dalen 1,9 en 3,2 procent.

Bij de smallcaps gaan Ordina en Lucas Bols aan de leiding met winsten van circa een procent. Avantium daalt met 6,1 procent stevig.

In de lokale lijst wint DPA 51 procent.