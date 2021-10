China kondigt meer regelgeving voor fintech aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese centrale bank heeft de regels op het gebied van financiële technologie aangescherpt en gaat meer stappen zetten om het betaalverkeer, financiële holdings en het gebruik van persoonsgegevens beter te reguleren. Dat meldde staatspersbureau Xinhua maandag, verwijzend naar uitspraken van centrale bankier Yi Gang van de Chinese central bank. In een videoboodschap tijdens een recente vergadering over regulering van grote technologiebedrijven van de Bank of International Settlements, gevestigd in het Zwitserse Basel, zei Yi dat er "goede “brandmuren" moeten worden opgezet om te voorkomen dat financiële risico's zich door de sector en naar andere sectoren kunnen verplaatsen. Hij deed een oproep om ongewenste connecties tussen financiële en zakelijke informatie te verbreken, om te voorkomen dat er een monopolie ontstaat in de gesloten kringloop van data, netwerk en financiële activiteiten. In China heeft innovatie financiële dienstverlening efficiënter gemaakt in de afgelopen jaren en de kosten verlaagd. Mobiele betaaldiensten hebben er inmiddels een penetratie van 86 procent en kleine bedrijven kunnen nu beter geld lenen via gedigitaliseerde kredietdiensten. Nieuwe uitdagingen zijn volgens Yi bedrijven die zonder vergunning financiële diensten verlenen, oneerlijke concurrentie door misbruik van marktdominantie en bedrijven die overmatig veel consumentengegevens verzamelen. De toezichthouder kondigde sterker toezicht op het betaalverkeer aan. Financiële holdings zullen beter worden gereguleerd en de autoriteiten zullen onderzoeken of gegevens handiger kunnen worden overgedragen en op een meer redelijke manier gebruikt, rekening houdend met de privacy en veiligheid van persoonsgegevens. Bron: ABM Financial News

