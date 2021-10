AEX start handelsweek vermoedelijk neutraal

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen maandag ongeveer een uur voor de beursgong op een vlakke opening. Wall Street sloot vrijdagavond nog licht lager, terwijl in Azië de beurs in Hongkong vanochtend juist fors hoger noteert na een meevallende boete voor het Chinese techbedrijf Meituan.

Afgelopen week hervond de AEX na een volatiel koersverloop nog de weg omhoog met een bescheiden winst op weekbasis van 0,7 procent. In de voorafgaande handelsweek gaf de index juist ruim 3 procent prijs.

"We zitten in een soort manisch-depressieve periode, waarin positieve ontwikkelingen rond corona worden afgewogen tegen problemen in China, exploderende energieprijzen, hoge inflatie, oplopende rentes en afzwakkende economische groei. En dat allemaal vlak voordat het kwartaalcijferseizoen losbarst", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Beleggers werden vrijdag geconfronteerd met een zwaar teleurstellend Amerikaanse banenrapport. Het aantal banen in de VS bleek in september slechts met 194.000 te zijn gestegen, waar een stijging van 500.000 was verwacht. Ook in augustus viel het aantal gecreëerde banen al flink tegen.

“Wat de aandelenmarkt betreft is het zwakke rapport niet zozeer goed nieuws, maar handelaren zullen tegelijkertijd enige troost vinden in het feit dat de Fed de broekriem niet snel zal aantrekken" zei Naeem Aslam van AvaTrade over het rapport.

Deze laatste inschatting werd vrijdag niet weerspiegeld in het rendement op de Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar. De yield op deze ‘treasury’ steeg vrijdag met 4 basispunten naar een nieuwe piek op 1,61 procent. Een week eerder noteerde de yield nog op 1,48 procent.

Ook de Amerikaanse dollar lijkt voor te sorteren op een verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid. De greenback noteerde vanochtend ten opzichte de euro op 1,1572. Begin september piekte het muntpaar nog rond de 1,19.

Wall Street had vrijdag dan ook moeite om richting te kiezen en openingswinsten werden verspeeld. Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot uiteindelijk 0,2 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq een half procent prijs gaf. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index noteerde fractioneel in het rood.

Amerikaanse olie-future blijft stijgen

Beleggers kijken ook met zorg naar de oplopende grondstoffenprijzen, waarbij de olieprijzen het meest in het oog springen door de directe impact op de economie. Vrijdag koerste de Amerikaanse olie-future in New York 1,3 procent hoger naar 79,35 dollar per vat. Op weekbasis bedroeg de stijging zelfs 4,6 procent.

"Gezien de huidige robuuste vraag, die waarschijnlijk nog zal worden gestimuleerd door de omschakeling van gas naar olie [vanwege de huidige tekortschietende gasvoorraden], plus het restrictieve OPEC+ productiebeleid, zal de oliemarkt tot het einde van het jaar krap blijven", voorziet marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank.

In de Aziatische handel vanochtend doorbrak de olie-future op een vat West Texas Intermediate met een stijging van bijna 2 procent de 80 dollar. Met een prijs van 80,85 dollar per vat is nu sprake van de hoogste Amerikaanse olieprijs sinds oktober 2014. De future op Brent olie noteerde vanochtend op 83,60 dollar per vat.

Zakenbank Morgan Stanley beargumenteert overigens al een aantal maanden dat een olieprijs van boven de 80 dollar op termijn tot een “vernietiging van de vraag” kan leiden, doordat afnemers hun zoektocht naar alternatieven versnellen.

Koerssprong voor Alibaba

In Azië halen techbeleggers vanochtend opgelucht adem, nadat het Chinese techbedrijf Meituan een meevallende boete kreeg van omgerekend krap een half miljard euro vanwege het niet naleven van de mededingingsregels. Meituan eiste exclusiviteit van aanbieders op zijn handelsplatform, waarop Chinezen onder meer maaltijden kunnen bestellen en laten bezorgen, maar ook bijvoorbeeld reizen kunnen boeken.

Eerder dit jaar kreeg techgigant Alibaba nog een boete van omgerekend 2,3 miljard euro van de mededingingsautoriteiten, terwijl die andere techgigant, Tencent, waarvan het in Amsterdam genoteerde Prosus grootaandeelhouder is, in de wachtkamer zit om een forse boete te ontvangen.

Beleggers hopen dat de meevallende boete een voorbode is en dat de autoriteiten het nu rustiger aan zullen doen met hun reguleringsdrang.

Het aandeel van Alibaba koerste vanochtend in Hongkong maar liefst 9,4 procent hoger, terwijl Tencent 3 procent won. De Hang Seng index in Hongkong wint 2,2 procent en de beurs in Tokio noteert 1,5 procent hoger. Sydney is een dissonant met een verlies van 0,4 procent.

De macro-economische agenda is op maandagen traditioneel karig gevuld, maar beleggers zullen al wel vast voorsorteren op de start van het cijferseizoen.

Cijferseizoen van start

Deze week gaat het nieuwe kwartaalcijferseizoen van start, met allereerst de grote Amerikaanse banken.

"Voor aandelen uit de S&P 500-index wordt voor het derde kwartaal een winstgroei verwacht van gemiddeld 28,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winstgroei in het tweede kwartaal bedroeg nog ruim 100 procent en was veel hoger dan analisten en wij hadden verwacht", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Woensdag zijn er cijfers over het derde kwartaal van BlackRock en JPMorgan Chase. Donderdag kijken we in de richting van Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley en Wells Fargo. Goldman Sachs volgt vrijdag.

Naast die grote financiële groepen zijn er donderdag nog cijfers van TSMC, UnitedHealth en Alcoa.

In eigen land komt het cijferseizoen direct op gang. Dinsdag opent Fastned de boeken, terwijl Fagron en Just Eat Takeaway woensdag inzicht geven in de resultaten over het afgelopen kwartaal.

Donderdag is het de beurt aan TomTom, NSI en RoodMicrotec en vrijdag komt Beter Bed met cijfers. Verder houdt het in Amsterdam genoteerde Renewi dinsdag een beleggersdag.

Bedrijfsnieuws

Jefferies verhoogde maandag het koersdoel voor Adyen van 2.960 naar 3.330 euro bij handhaving van het koopadvies. Aperam kreeg van de zakenbank juist een koersdoelverlaging aan de broek van 54,00 naar 48,00 euro, bij handhaving van het Houden advies,

APG Asset Management halveerde zijn belang in Van Lanschot Kempen gemeld. APG meldde een kapitaalbelang van 4,86 procent.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag 0,2 procent tot 4.391,35 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 34.746,25 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 14.579,54 punten.