Overname Carrefour door Auchan loopt spaak - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het Franse Auchan heeft onlangs concurrent Carrefour benaderd voor een overname en was bereid ongeveer 19 miljard dollar neer te tellen, maar de besprekingen om de marktleider van Frankrijk te creëren zijn vastgelopen op de voorwaarden. Dat schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Auchan zou Carrefour hebben benaderd, waarbij Auchan een meerderheidsaandeel in het fusiebedrijf zou krijgen, aldus de bronnen. De besprekingen werden echter stopgezet na onenigheid tussen de aandeelhouders van beide bedrijven over de waardering en de structuur van de deal, volgens de bronnen. Auchan stelde een deal voor die Carrefour zou hebben gewaardeerd op ongeveer 21 euro per aandeel, of ongeveer 16,6 miljard euro. Het management en de belangrijkste aandeelhouders van Carrefour vonden de afgegeven bandbreedte van 20 euro tot 21,25 euro echter te laag, terwijl de complexe structuur van zowel een vergoeding in aandelen als in contanten ook een struikelblok bleek. Het is onduidelijk of de besprekingen zullen worden hervat, schreef Bloomberg. Het aandeel Carrefour sloot vrijdag op 16,03 euro. Bron: ABM Financial News

