Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De volatiliteit was afgelopen week helemaal terug in de markt. Onzekerheid over de stijgende inflatie, de hogere energieprijzen en het daaruit voortvloeiende effect op de productie- en transportkosten, de stagnerende economische groei, evenals het vooruitzicht dat de Federal Reserve weldra zal gaan beginnen met het terugschroeven van zijn soepele monetaire beleid, trokken afgelopen week het sentiment onderuit. Analist Corné van Zeijl van Actiam trapte op zondag de nieuwe handelsweek af met zijn maandelijkse enquête waaraan ditmaal 62 experts deelnamen. "Met het korten van de dagen is ook de somberheid weer terug gekomen", volgens Van Zeijl. Van de ondervraagde beursexperts verwacht 44 procent deze maand een daling van de koersen en 27 procent een stijging. "De trigger die genoemd wordt, is een verdere stijging van de rente. Omdat de AEX vol met technamen zit die relatief rentegevoelig zijn kan dat een flinke impact op de index hebben", aldus Van Zeijl. Klik hier voor: Beursexperts somber in oktober Maandag schoof strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management aan. Een verdere stijging van de rente speelt waarde-aandelen in de kaart, zei hij. Het aantal mensen dat in de VS in het ziekenhuis ligt door corona, begint te dalen. De grote vraag is of dit tijdens de winter zo blijft, aldus Juvyns. Als de aantallen ook in de winterperiode dalen, dan zou de economische activiteit weer moeten aantrekken. "Zo niet, dan kan de recente stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties worden onderbroken." "Hoe dan ook denken wij dat tegen volgend voorjaar voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn of al corona zullen hebben opgelopen, zodat de uitgaven aan diensten zich verder zullen kunnen herstellen." "Hoewel de winter dus voor een hobbel in de weg kan zorgen, verwachten wij dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties tegen het einde van volgend jaar verder zal stijgen, wat de outperformance van waardeaandelen zal ondersteunen." Klik hier voor: Rentestijging speelt waarde-aandelen in de kaart Op donderdag verscheen André van Eerden van Aberfeld International voor de camera van ABM Financial News. Van Eerden vindt de recente angst in de markt overdreven. Beleggers zijn volgens de vermogensbeheerder nerveus vanwege de vrees opgebouwde winsten weer te verliezen. "We zien de afgelopen dagen een daling op de beurzen, die wordt veroorzaakt door de angst voor toenemende inflatie, hogere energieprijzen, wat de productiekosten en vervoerskosten doet toenemen en op de winsten van bedrijven drukt", aldus Van Eerder. "Die angst is overdreven", benadrukte hij. Bedrijven kunnen volgens de vermogensbeheerder dit kwartaal en het volgende kwartaal die kosten doorberekenen in hun productie en doorverkochte product, waardoor de winst [daling] uiteindelijk zal meevallen. Omdat hij verwacht dat bedrijven mooie cijfers zullen laten zien, voorziet hij later deze maand weer wat hogere koersen. Klik hier voor: Angst in de markt onterecht Technisch-analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets gaf op vrijdag een technische update over de richting van de AEX. De technisch analist voorziet voor de korte termijn een stijging naar 855 punten. Hij handhaaft zijn lange termijn koersdoel op 900 punten. Klik hier voor: Korte termijn koersdoel AEX op 855 punten Bron: ABM Financial News

