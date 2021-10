Apple in beroep in mededingingszaak Epic Games Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Apple is van plan om in beroep te gaan tegen de uitspraak in de spraakmakende mededingingszaak tegen Epic Games. Dit heeft de techreus vrijdag aangegeven bij de federale rechtbank in Californië. Begin september oordeelde de rechter dat Apple enkele beperkingen moet opheffen die het oplegt aan aanbieders van apps in zijn App Store zoals Epic Games. De ontwikkelaars moeten hun eigen betalingssystemen kunnen aanbieden in de apps, aldus de rechtbank. Apple vraagt de rechter nu om dat bevel, om de betalingsbeperkingen op te heffen, op te schorten terwijl het aan een oplossing werkt. Epic Games, de maker van het populaire spel "Fortnite", had eerder al beroep aangetekend tegen het vonnis van 10 september. Een woordvoerster van Epic wilde geen commentaar geven aan The Wall Street Journal over het nieuws dat ook Apple in beroep gaat. Eerder deze week meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden dat de Autoriteit Consument & Markt Apple heeft opgedragen om zijn beleid omtrent betalingssystemen te wijzigen. De ACM, die in 2019 een onderzoek startte, zou Apple geen boete hebben opgelegd, aldus Reuters. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.