Ruim 237 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Elke dag zie ik een update omtrent de corona. Het is informatief, maar ik heb ook een suggestie.



Want nu zie ik cijfers over, de dagelijkse besmettingen , mensen op het IC, mensen die eraan overleden zijn, en het nieuwe aantal positieve testen.



Is het ook mogelijk om een onderscheid te maken over de dagelijkse besmettingen, met degene die gevaccineerd en ongevaccineerd zijn.

Want daar ben ik nu eigenlijk erg benieuwd naar.



Dus voorbeeld:



Zaterdag 08/10 (Nederland)



Vaccinaties 23.7 miljoen

Ziekenhuis 469

Op de IC 130

Positieve testen 2790 , waarvan :

Gevaccineerd 535

Ongevaccineerd 2245



Want zo krijg je namelijk een meer realistisch ziektebeeld.