Wall Street licht lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.391,35 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 34.746,25 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 14.579,54 punten.

Het Amerikaans banenrapport domineerde vrijdag de handelsdag. Het rapport is voor de Federal Reserve één van de belangrijkste indicatoren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, één van de belangrijkste variabele waarop de Amerikaanse centrale bank zijn monetaire beleid bepaald.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in september is gestegen met 194.000 banen, wat ruim onder de verwachte stijging van 500.000 banen was. De cijfers over juli en augustus werden echter flink opwaarts bijgesteld. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,8 procent, terwijl het uurloon met 0,6 procent steeg naar 30,85 dollar.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zei dat de cijfers duidelijk maken dat de afbouw van het soepele monetaire beleid van de Fed momenteel niet nodig is, aangezien de arbeidsmarkt nog steeds enorm kwetsbaar is. "Wat de aandelenmarkt betreft is het zwakke rapport niet zozeer goed nieuws, maar handelaren zullen tegelijkertijd enige troost vinden in het feit dat de Fed de riem niet snel zal aantrekken", zei hij.

De markt haalde vrijdag steun uit het nieuws dat Washington een akkoord bereikte over het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond, waardoor de federale overheid in de VS tot begin december aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag tevens bekend dat de groothandelsvoorraden in de VS in augustus op maandbasis zijn gestegen met 1,2 procent, terwijl de omzet daalde met 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1571. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1562 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1550 op de borden.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,3 procent, ofwel 1,05 dollar, hoger op 79,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de olieprijs 4,6 procent hoger.



Op maandag staan er in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd. Het is maandag in de VS Columbus Day. De markt is echter gewoon open.

Bedrijfsnieuws

Tesla gaat zijn hoofdkantoor verhuizen van Palo Alto in Californië naar Austin in Texas. De productie blijft wel in Californië en wordt zelfs uitgebreid. Dit meldde topman Elon Musk op de aandeelhoudersvergadering van Tesla donderdagavond. Het aandeel daalde 0,5 procent.

Google-moeder Alphabet staat niet langer digitale advertenties toe op zijn platform die klimaatverandering ontkennen. Dit geldt ook voor zijn videodienst Youtube. Het aandeel won circa 0,2 procent.

Pakketbedrijven FedEx en UPS kregen koersdoelverlagingen bij JPMorgan. FedEx noteerde 0,3 procent hoger, terwijl UPS 1,3 procent won.