Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, een dag nadat het Amerikaanse ministerie van energie naar verluidt heeft gezegd dat het geen plannen heeft om zijn strategische reserves aan te boren of de export van ruwe olie te verbieden. Op weekbasis sloot de olieprijs 4,6 procent hoger. De prijzen voor ruwe olie zakten halverwege de week weg van recordniveau's nadat de Financial Times meldde dat de Amerikaanse minister van energie Jennifer Granholm zinspeelde op een mogelijke inzet van de strategische reserves en dat een verbod op de export van olie niet is uitgesloten. De olieprijs herstelde donderdag na berichten dat het ministerie op dit moment geen concrete plannen heeft om de strategische reserves aan te boren. "Desalniettemin zal het idee om strategische reserves vrij te geven waarschijnlijk niet helemaal van tafel zijn als de olieprijzen blijven stijgen", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. "Gezien de huidige robuuste vraag, die waarschijnlijk nog zal worden gestimuleerd door de omschakeling van gas naar olie, plus het restrictieve OPEC+ productiebeleid, zal de oliemarkt tot het einde van het jaar krap blijven", zei hij. De stijgende aardgasprijzen doen de vraag naar ruwe olie toenemen, aangezien gasgestookte elektriciteitscentrales, met name in Azië, en andere gasgebruikers overschakelen op olie. Ondertussen hield OPEC+ eerder deze week vast aan zijn plannen om de ruwe olieproductie in maandelijkse stappen met 400.000 vaten te verhogen. Het kartel en zijn bondgenoten trotseerden daarmee de druk om de bestaande productiebeperkingen verder te versoepelen. Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 1,3 procent, ofwel 1,05 dollar, hoger op 79,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

