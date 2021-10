AEX hervindt weg omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gestegen. Bij een slot van 772,05 punten vrijdag, steeg de AEX op weekbasis 0,7 procent. Vorige week sloot de hoofdindex op 766,69 punten.

"We zitten in een soort manisch-depressieve periode, waarin positieve ontwikkelingen rond corona worden afgewogen tegen problemen in China, exploderende energieprijzen, hoge inflatie, oplopende rentes en afzwakkende economische groei. En dat allemaal vlak voordat het kwartaalcijferseizoen losbarst", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Eén van die problemen is de politieke onrust in Washington, waar wordt gesteggeld over het schuldenplafond. Dat moet spoedig worden verhoogd, anders kunnen de Verenigde Staten in de komende weken niet meer voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Inmiddels is er een tijdelijke oplossing gevonden, waarmee de federale overheid in de VS tot 3 december de rekeningen kunnen betalen.

Hiermee wordt de deadline voor de onderhandelingen over een definitief Amerikaans begrotingsakkoord worden doorgeschoven tot december, zo stelde Wiersma. "Het is dus geen echte oplossing, maar het was in ieder geval genoeg om beleggers even gerust te stellen."

Volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International is de recente angst wat overdreven. Beleggers zijn volgens de vermogensbeheerder nerveus vanwege de vrees opgebouwde winsten weer te verliezen.

Van Eerden verwacht dat bedrijven mooie cijfers zullen laten zien. Ook voorziet hij later deze maand weer wat hogere koersen.

Komende week gaat het nieuwe kwartaalcijferseizoen van start, met allereerst de grote Amerikaanse banken.

"Voor aandelen uit de S&P 500-index wordt voor het derde kwartaal een winstgroei verwacht van gemiddeld 28,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winstgroei in het tweede kwartaal bedroeg nog ruim 100 procent en was veel hoger dan analisten en wij hadden verwacht", aldus Wiersma.

Energieprijzen stijgen fors maar OPEC houdt vast aan afspraken

In het kader van de stijgende energieprijzen kreeg de maandelijkse OPEC+ bijeenkomst begin deze week extra aandacht. Marktvolgers speculeerden dat de OPEC en zijn bondgenoten mogelijk sneller de productie zouden opvoeren vanwege het krappe aanbod van met name aardgas.

OPEC+ besloot echter om de productie in november conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag te verhogen.

"Eerlijk gezegd was er ook geen reden om sneller te verhogen. Er blijven economische onzekerheden dus is het noodzaak om ook niet te snel de productie te verhogen. Het is dan lastig om weer bij te sturen indien nodig. En voor OPEC+ is die olieprijs rond 80 dollar ook niet slecht natuurlijk. Zolang het niet heel veel verder oploopt, verloopt alles voor OPEC+ oké", aldus energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Ondertussen rijzen de gasprijzen de pan uit. De novemberfuture voor aardgas steeg deze week tot zo'n 132 euro, maar zakte weer wat terug nadat de Russische president Vladimir Poetin aangaf bereid te zijn om de gaskraan naar Europa verder open te draaien. Vrijdag noteerde de future rond 95 euro.

"Het wordt vooralsnog geen lachertje voor de Europese bedrijven. De winter staat voor de deur en de stijgende kosten die hiermee gepaard zullen gaan in termen van energieverbruik, zullen doorgerekend worden of zelf gefinancierd worden. De geschiedenis leert ons dat optie één de meest gangbare is", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Een vat WTI-olie werd deze week ruim 4 procent meer waard op 79 dollar. Een vat Brent werd ook 4 procent duurder en noteerde vrijdag rond 83 dollar.

Zwak banencijfer mogelijk problematisch voor taperplannen Fed

Veel aandacht ging aan het eind van deze beursweek uit naar het toonaangevende banencijfer uit de VS. In september kwamen er 194.000 banen bij, waar de markt gemiddeld rekende op zo'n 500.000.

De werkloosheid daalde tot 4,8 procent, waar vooraf een daling werd voorspeld van 5,2 naar 5,1 procent. Het uurloon steeg met 0,6 procent naar 30,85 dollar.

De eerder gemelde banengroei van 235.000 voor augustus werd bijgesteld naar 366.000 en het cijfer voor juli naar bijna 1,1 miljoen.

Valuta-analist Simon Harvey van Monex Europe plaatste de kanttekening dat de opwaartse bijstelling voor augustus positief is en niet is uitgesloten dat het cijfer voor september in oktober alsnog opwaarts wordt bijgesteld.

Analist Philip Marey van Rabobank verwacht dat de Federal Reserve niet verheugd is over het rapport over september, maar wel blijft kijken naar de trend over een langere periode en met deze cijfers erbij vol kan blijven houden dat tapering gerechtvaardigd is, "maar mogelijk in een wat lager tempo", aldus Marey.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1578 en daarmee op weekbasis licht lager.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Randstad aan kop met een plus van bijna 7 procent. Besi en Unilever stonden onderaan met verliezen van 2 tot 3 procent.

Royal Dutch Shell steeg deze week ruim 4 procent. De impact van orkaan Ida in de Golf van Mexico schat de energiereus in op circa 400 miljoen dollar. Ook meldde Shell deze week dat de aangepaste winst vermoedelijk niet heel sterk wordt beïnvloed door de sterke prijsstijgingen van gas. ING denkt wel dat de consensus voor Shell voor het derde kwartaal mogelijk iets te laag is.

In de AMX deed koploper ABN AMRO goede zaken met een plus van 3,9 procent en won Intertrust 3,8 procent. Vorige week steeg Intertrust al ruim 8 procent nadat het trustkantoor een aandeleninkoopprogramma van 100 miljoen euro aankondigde. In november volgt een strategie-update.

Hekkensluiter Fagron daalde ruim 9 procent en Galapagos daalde op weekbasis zo'n 5 procent na een aantal koersdoelverlagingen. Het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf presenteerde deze week nieuwe onderzoeksdata voor ontstekingsremmer filgotinib als behandeling tegen actieve colitis ulcerosa. Verder meldde Galapagos dat men in overleg met partner Gilead het sponsorschap en de operationele en financiële verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor de DIVERSITY Fase 3 studie naar filgotinib bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Bij de smallcaps steeg Avantium op weekbasis ruim 15,0 procent, terwijl Van Lanschot Kempen de sterkste daler was, met een verlies van ruim 11,0 procent.

In de lokale lijst viel Renewi op. Het aandeel steeg deze week circa 18,5 procent na een outlookverhoging.

Aandelen DPA stegen deze week ruim 380 procent. Recent werd het bedrijf volledig overgenomen door Gilde Equity Management.