Europese beurzen overwegend lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 457,29 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 15.206,13 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,6 procent op 6.559,99 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.095,55 punten.

De Europese aandelenmarkten zijn vrijdag overwegend lager gesloten, na een tegenvallend Amerikaans banenrapport. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in de VS in september is gestegen met 194.000 stuks, wat ruim onder de verwachte stijging van 500.000 banen lag. De cijfers over juli en augustus werden echter flink opwaarts bijgesteld. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,8 procent, terwijl het uurloon met 0,6 procent steeg naar 30,85 dollar.

De Federal Rerserve heeft gezegd dat het herstel van de arbeidsmarkt één van de belangrijkste variabelen is die het monetaire beleid aanstuurt. De markt houdt dan ook nauwlettend in de gaten of de data van invloed kunnen zijn op de plannen om de stimuleringsmaatregelen af te bouwen.

"Ik was verbaasd over hoe groot de misser was", zei marktanalist Shana Sissel van Spotlight Asset Group.

ING sprak van een teleurstellend rapport, maar stelde dat het nog steeds waarschijnlijk is dat de Fed in november zal beginnen met het terugdraaien van zijn soepele monetaire beleid, aangezien de concurrentie voor arbeidskrachten hevig is, wat de lonen zal opdrijven en de inflatiedruk zal doen toenemen.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag in Europa bekend dat de Duitse export in augustus is gedaald met 1,2 procent op maandbasis, terwijl de import steeg met 3,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1571. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1549 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1550 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,6 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Daimler steeg 2,6 procent, na een koopadvies van UBS. De analisten zien verschillende aanjagers in het verschiet liggen, ook al rapporteerde de autofabrikant een daling van de leveringen van Mercedes-Benz. Sowieso lagen automerken en vrijdag goed bij op de beurs. Sectorgenoot BMW won 1,0 procent en in Parijs ging Renault aan kop met een winst van ruim 2,5 procent. Saint-Gobain en Totalenergies stegen ruim 2 procent. Royal Dutch Shell en BP wonnen in Londen eveneens meer dan 2 procent.

Vivendi steeg 0,8 procent. Citi zei dat het bedrijf er in operationele termen niet al te spannend uitziet na het afstoten van Universal Music Group, waardoor het resterende moederbedrijf kleiner wordt en langzamer groeit.

Veolia Environment was de sterkste daler in Parijs met een verlies van ruim 2,0 procent.

In Frankfurt steeg Continental ruim 3,0 procent, Fresenius steeg bijna 2,0 procent. Hellofresh verloor daarentegen bijna 3,0 procent, terwijl RWE circa 2,5 procent lager sloot.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.402,96 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.