AEX lager richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is lager het weekend ingegaan. Bij een slotstand van 772,05 punten, daalde de AEX vrijdag 0,7 procent. Op weekbasis bleef een winst van 0,7 procent over.

In aanloop naar het belangrijke banenrapport kwam het nieuws dat in Washington een akkoord is bereikt over het tijdelijk verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond, waardoor de federale overheid in de Verenigde Staten tot begin december aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

"Dan begint het circus opnieuw, waarbij veel mensen zich afvragen wat überhaupt het nut is van een schuldenplafond", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De meeste aandacht ging vrijdag echter uit naar het toonaangevende banencijfer uit de VS. In september kwamen er 194.000 banen bij, waar de markt gemiddeld rekende op zo'n 500.000.

De werkloosheid daalde tot 4,8 procent, waar vooraf een daling werd voorspeld van 5,2 naar 5,1 procent. Het uurloon steeg met 0,6 procent naar 30,85 dollar.

De eerder gemelde banengroei van 235.000 voor augustus werd bijgesteld naar 366.000. Valuta-analist Simon Harvey van Monex Europe noemde deze opwaartse bijstelling positief en sluit niet uit dat het cijfer voor september in oktober ook opwaarts wordt bijgesteld.

Volgens analist Philip Marey van Rabobank zal de Federal Reserve niet verheugd zijn over het banencijfer voor september, maar blijft de centrale bank wel kijken naar de trend over een langere periode. Met deze cijfers erbij kan de Fed dan ook vol blijven houden dat tapering gerechtvaardigd is, "maar mogelijk in een wat lager tempo", aldus Marey.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1571, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot 1,61 procent. Een vat WTI werd 1,7 procent duurder op bijna 80 dollar. De novemberfuture voor aardgas daalde bijna 11 procent tot 86,00 euro.

Komende week verschuift de blik naar het cijferseizoen, dat traditiegetrouw aftrapt met de resultaten van de Amerikaanse grootbanken.

Bij de huidige hoge waardering van aandelen is er geen ruimte voor tegenvallers, aldus Wiersma.

"Voor aandelen uit de S&P 500-index wordt voor het derde kwartaal een winstgroei verwacht van gemiddeld 28,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De winstgroei in het tweede kwartaal bedroeg nog ruim 100% en was veel hoger dan analisten en wij hadden verwacht", volgens de investment manager van ING.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Shell, met een plus van ruim 2 procent. Unibail-Rodamco-Westfield steeg ruim 1,5 procent. Techfondsen Besi en Adyen belandden onderaan met verliezen van rond de 3 procent.

In de AMX ging OCI aan kop met een plus van zo'n 4 procent en verloor Alfen bijna 3 procent.

Bij de kleine fondsen ging Avantium 15 procent hoger, terwijl CM.com en TomTom zo'n 4 procent verloren.

Het lokaal genoteerde DGB won ruim 7 procent na een update.

Tussenstanden Wall Street

De S&P 500 en Dow Jones index noteerden vrijdag rond het Amsterdamse slot rond de slotstanden van donderdag. De Nasdaq daalde licht.