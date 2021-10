Video: korte termijn koersdoel AEX op 855 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX kan op korte termijn stijgen naar 855 punten. Dit meent technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets. Hij handhaaft zijn lange termijn koersdoel op 900 punten. "De AEX zet beleggers voor de zoveelste keer op het verkeerde been, zei Van den Akker voor de camera van ABM Financial News. "De zwakte van vorige week leek te gaan uitmonden in een wat grotere correctie binnen de lange termijn trend. Een daling richting de niveaus op 744/743 leek aanstaande, waarbij lagere niveaus richting de circa 716 punten niet mochten worden uitgesloten", aldus de technisch analist. "De zwakte resulteerde in een nieuw dieptepunt op circa 751 punten, van waaruit een scherp herstel begon. De koers heeft daardoor de horizontale steun op 756 punten min of meer succesvol getest en deed daarmee precies hetzelfde als in de voorafgaande dalingen dit jaar, een correctie in de orde van grootte rond de 7 procent", voegde hij toe. "Om dit positieve scenario te bevestigen zien we volgende week graag een verdere stijging richting de weerstand rond de 800 tot 803 punten, waarbij de tussenliggende horizontale weerstand op circa 784 tijdelijk voor oponthoud kan zorgen. Vanaf de weerstand rond de 800 tot 803 punten lijkt een correctie richting de 773 punten aannemelijk om een hogere bodem te maken. Deze zal dan gevolgd moeten worden door een uitbraak boven de 800 tot 803 punten voor een nieuw koopsignaal, met als korte termijn koersdoel circa 855 punten", zei Van den Akker. "Ons lange termijn koersdoel blijft gehandhaafd op 900 punten, waarbij we aantekenen dat we wellicht nog aan de voorzichtige kant zitten…..een slotkoers onder de 751 punten zou een streep zetten door het korte termijn positieve scenario", aldus de technisch analist. Klik hier voor: korte termijn koersdoel AEX op 855 punten Bron: ABM Financial News

