Beursblik: banengroei in VS valt weer tegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse banengroei in september viel weer tegen en kende alleen in de daling van het werkgeloosheidspercentage een pluspunt. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag. "De gerapporteerde 4,8 procent geeft wel een vertekend beeld, daar het er op lijkt dat minder mensen hebben aangegeven werkloos te zijn, omdat ze niet meer als zodanig staan geregistreerd, maar nog geen baan hebben", aldus Marey. De analist verwacht dat de Federal Reserve niet verheugd is over dit rapport, maar wel blijft kijken naar de trend over een langere periode en met deze cijfers erbij vol kan blijven houden dat tapering gerechtvaardigd is, "maar mogelijk in een wat lager tempo", aldus Marey. De sector horeca en vrije tijdsbesteding, die tot en met juli van dit jaar een flink deel van de banengroei voor zijn rekening nam, laat het, net als in augustus, in september opnieuw afweten. "Ik vind de wegval na juli in deze branche wel erg abrupt en ik denk dat het te maken heeft met de deltavariant van het coronavirus, waarmee minder mensen op het terras plaatsnemen en de Verenigde Staten met het vaccinatieprogramma geen progressie meer boeken. Een flink deel van de Amerikanen blijft weigeren zich te laten vaccineren", aldus Marey. De euro noteerde vrijdagmiddag kort na de publicatie van het banenrapport 0,2 procent hoger op 1,1574 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.