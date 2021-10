Wall Street richting verdeelde opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een verdeelde opening voor Wall Street, na het verschijnen van het toonaangevende banenrapport. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 en Nasdaq hoger, terwijl de Dow Jones index een fractioneel lagere opening tegemoet gaat.

In september kwamen er in de Verenigde Staten 194.000 banen bij, waar de markt gemiddeld rekende op zo'n 500.000.

De werkloosheid daalde tot 4,8 procent, waar vooraf een daling werd voorspeld van 5,2 naar 5,1 procent. Het uurloon steeg met 0,6 procent naar 30,85 dollar.

De eerder gemelde banengroei van 235.000 voor augustus werd bijgesteld naar 366.000 en het cijfer voor juli naar bijna 1,1 miljoen.

Het wordt met het zwakke banencijfer voor september volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade mogelijk problematisch voor de Federal Reserve om zijn taperplannen door te voeren.

Voor de aandelenmarkten is het banencijfer een tegenvaller als het gaat om het economisch plaatje voor de VS, maar kunnen zichzelf beleggers tegelijkertijd troosten met de gedachte dat de Fed de broekriem voorlopig niet aan zal halen.

"Het rapport onderstreept dat taperen momenteel niet per se nodig is, omdat de arbeidsmarkt in de VS nog steeds ontzettend kwetsbaar is", aldus Aslam.



In aanloop naar het belangrijke banenrapport sloten de beurzen in New York donderdag hoger. In Washington werd een akkoord bereikt over het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond, waardoor de federale overheid in de VS tot begin december aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

De Amerikaanse Senaat stemde vannacht met een kleine meerderheid in met het plan. Begin volgende week stemt het Huis van Afgevaardigden en zet vervolgens president Joe Biden zijn handtekening.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag verder nog de groothandelsvoorraden in de maand augustus op het programma.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteert na het banencijfer licht lager op 1,57 procent, terwijl de euro/dollar 0,3 procent stijgt naar 1,1586. Een vat WTI is een procent duurder op 79 dollar.

Bedrijfsnieuws

Tesla gaat zijn hoofdkantoor verhuizen van Palo Alto in Californië naar Austin in Texas. De productie blijft wel in Californië en wordt zelfs uitgebreid. Dit meldde topman Elon Musk op de aandeelhoudersvergadering van Tesla donderdagavond. Het aandeel lijkt vrijdag een half procent hoger te zullen openen.

Google-moeder Alphabet staat niet langer digitale advertenties toe op zijn platform die klimaatverandering ontkennen. Dit geldt ook voor zijn videodienst Youtube. Het aandeel lijkt vrijdag een procent hoger te openen.

Pakketbedrijven FedEx en UPS kregen koersdoelverlagingen bij JPMorgan, maar komen voorbeurs nog niet echt in beweging.



Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, hoewel de winsten richting het slot terugliepen. De S&P 500 steeg uiteindelijk 0,8 procent bij een slot van 4.399,76 punten. De Dow Jones index steeg 1,0 procent tot 34.754,94 punten en de Nasdaq ging 1,1 procent hoger bij een slotstand van 14.654,02 punten.