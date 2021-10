Adrie Koster adviseur RvC Ajax Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adrie Koster gaat de raad van commissarissen van Ajax adviseren op het gebied van voetbaltechnische zaken. Dit maakte de Amsterdamse club vrijdag bekend. Koster vult op deze wijze de vacante positie van commissaris Danny Blind voor de komende periode in. Blind, die sinds zijn aanstelling bij de KNVB al geen deel meer uitmaakte van de beraadslagingen en besluitvorming van de RvC, wordt bij de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet herbenoemd. "Wij zijn voornemens om Danny, zodra hij volgend jaar zijn taak bij de KNVB heeft afgerond, weer voor te dragen als commissaris. Maar om onze rol als toezichthouder van Ajax gedegen te kunnen uitvoeren willen wij in de tussenliggende periode wel iemand bij de RvC hebben met veel ervaring in het betaalde voetbal en iemand die de club ook kent", zei president-commissaris Leen Meijaard in een toelichting. Bron: ABM Financial News

