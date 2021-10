Wall Street terughoudend richting banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een vrijwel vlakke opening voor Wall Street, in afwachting van het toonaangevende banenrapport dat voor de openingsbel verschijnt. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 een fractioneel verlies ten opzichte van de slotstand donderdag.

Marktvolgers rekenen voor de maand september op een gemiddelde banengroei van 500.000. De werkloosheid komt volgens de voorspelling uit op 5,1 procent.

In augustus kwamen er in de VS 235.000 banen bij en noteerde de werkloosheid op 5,2 procent.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zou een banengroei in september onder de 300.000 problematisch kunnen zijn voor de 'taperplannen' van de Federal Reserve, maar positief voor de aandelenmarkten die "verslaafd zijn" aan monetair steun.

Aan de andere kant, als de banengroei boven de 500.000 zit of zelfs rond de 700.000 uitkomt, dan zou de Fed zich gesteund voelen in de opvatting dat het spoedig het acommoderende beleid kan gaan afbouwen.

Overigens zouden ook de aandelenmarkten bij een sterke banengroei flink kunnen stijgen, omdat dit wordt gezien als een positief teken voor de Amerikaanse economie, aldus Aslam.



In aanloop naar het belangrijke banenrapport sloten de beurzen in New York donderdag hoger. In Washington werd een akkoord bereikt over het tijdelijk verhogen van het schuldenplafond, waardoor de federale overheid in de VS tot begin december aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

De Amerikaanse Senaat stemde vannacht met een kleine meerderheid in met het plan. Begin volgende week stemt het Huis van Afgevaardigden en zet vervolgens president Joe Biden zijn handtekening.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag verder alleen de groothandelsvoorraden in de maand augustus op het programma.

De WTI-olieprijs steeg vrijdag rond lunchtijd een procent tot 79 dollar, terwijl de tienjaarsrente rond 1,60 procent noteerde. De euro/dollar handelde licht hoger op 1,1567.

Bedrijfsnieuws

Tesla gaat zijn hoofdkantoor verhuizen van Palo Alto in Californië naar Austin in Texas. De productie blijft wel in Californië en wordt zelfs uitgebreid. Dit meldde topman Elon Musk op de aandeelhoudersvergadering van Tesla donderdagavond. Het aandeel lijkt vrijdag een half procent lager te zullen openen.

Google-moeder Alphabet staat niet langer digitale advertenties toe op zijn platform die klimaatverandering ontkennen. Dit geldt ook voor zijn videodienst Youtube. Het aandeel lijkt vrijdag licht lager te openen.



Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, hoewel de winsten richting het slot terugliepen. De S&P 500 steeg uiteindelijk 0,8 procent bij een slot van 4.399,76 punten. De Dow Jones index steeg 1,0 procent tot 34.754,94 punten en de Nasdaq ging 1,1 procent hoger bij een slotstand van 14.654,02 punten.