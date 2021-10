'Vooruitzichten goud blijven negatief' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De vooruitzichten voor de goudprijs zijn negatief. Dit schreef ABN AMRO vrijdag in een analyse. Edelmetalen-analist Georgette Boele wees erop dat de goudprijs nu 7,5 procent lager staat dan begin 2021, rond 1.755 dollar, en vermoedelijk eind dit jaar op 1.700 dollar per ounce uitkomt. Volgend jaar daalt de goudprijs volgens ABN AMRO zelfs nog verder, tot 1.500 dollar. Waarom de goudprijs onder druk staat? "Ten eerste hebben beleggers hun verwachtingen rondom de Fed aangepast. Ze denken dat de Fed nu eerder overgaat tot het verhogen van de rente dan dat ze eerder aannamen", aldus Boele. ABN AMRO houdt rekening met een eerste renteverhoging begin 2023, terwijl een meerderheid van de beleidsmakers van de Fed zelfs een verhoging in 2022 niet uitsluit. Een aantal andere centrale is al begonnen met het verkrappen van het beleid, waardoor de rentes op staatsobligaties stijgen. "Dat is negatief voor de goudprijs", aldus Boele. Daar komt bij, dat de Amerikaanse tweejaarsrente gecorrigeerd voor inflatie zal stijgen, volgens de edelmetalen-strateeg. "We verwachten een iets grotere stijging dan waar de markt nu rekening mee houdt. Anderzijds denken we dat de inflatie in de VS gaat afnemen. Als gevolg hiervan stijgt de tweejaarsrente gecorrigeerd voor inflatie. Dit werkt negatief door op de goudprijs", aldus Boele. Bovendien is de dollar dit jaar met 5 procent gestegen. Een hogere dollar is volgens de edelmetalenspecialist van ABN AMRO ook niet gunstig voor de goudprijs. Tot slot houden beleggers nog steeds veel posities in goud aan, aldus Boele, oftewel men heeft dus al goud gekocht. De goudprijs noteerde vrijdag licht lager rond 1.759 dollar per troy ounce. Bron: ABM Financial News

