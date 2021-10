Valuta: markt in afwachting

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog altijd rondom de 1,1560 in een afwachtende markt die voor een bepaling van de richting zich vooral laat leiden door het Amerikaanse werkloosheidspercentage dat vanmiddag wordt gepubliceerd.

"Met meer dan 5 procent, zit die nog niet op een niveau van volledige werkgelegenheid", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Als het de kant uit gaan van een peil onder de 4 procent zal dat de dollar een impuls geven. De Amerikaanse werkloosheid lijkt momenteel in de arbeidsdata de belangrijkste parameter voor de valutamarkt. De inflatie van de VS en de trend er in is zo onderhand wel bekend", aldus Boele.

ABN AMRO heeft de raming voor de euro in dollars bijgesteld en gaat nu voor het einde van dit jaar uit van een koers van 1,1500 dollar voor een euro. De oude raming ging nog uit van 1,1800 dollar. Voor eind volgend jaar ligt de taxatie voor de euro bij de bank nu op 1,1200 dollar tegen voorheen 1,1500 dollar.

"Een aantal analisten verwacht dat de ECB in 2023 al overgaat tot het verhogen van de rente. De markt houdt zelfs rekening met een aantal renteverhogingen vóór het einde van 2024. Wij denken dus duidelijk dat de ECB langer verruimingsgezind zal blijven. Hierdoor zijn onze ramingen voor de rente op Duits staatspapier ook lager dan wat de meeste analisten verwachten. Daarom verwachten we ook een lagere euro", aldus Boele.

ABN AMRO denkt dat de Fed vroeg in 2023 overgaat tot het verhogen van de rente, waar Boele eerder nog op laat 2023 rekende, en dat het beleidsorgaan tweemaal de rente verhoogt in 2023 in plaats van eenmaal. "De financiële markten gaan iets verder in hun prognose met betrekking tot de Fed. De eerste renteverhoging wordt nu door de markt eind 2022 verwacht. Daarnaast verwachten analisten dat er mogelijk meer dan twee renteverhogingen zijn vóór het einde van 2023. Onze ramingen voor de rente op tweejaars Amerikaans staatspapier zijn iets hoger dan marktconsensus, terwijl onze raming voor de rente op tienjaars staatspapier iets lager is. Alles bij elkaar genomen denken we dat de Fed minder verkrappingsgezind zal zijn dan waar de markt nu rekening mee houdt. Dit kan gematigd negatief doorwerken op de Amerikaanse dollar", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

Boele wees er vrijdag expliciet op dat met het oog op de lange rente in de VS vooral de snelheid van verandering belangrijk is. "Hoe sneller de rente oploopt, hoe meer reactie in de dollar je kunt verwachten", aldus Boele.

ABN AMRO kijkt op dit moment ook nog naar de andere valutaramingen.

Macrocijfers kwamen vanochtend vroeg al uit China. De Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam over september weer in de plus uit, waarmee de sector de krimp van een maand eerder achter zich liet.

Verder zag Duitsland in augustus de export dalen, maar de import op maandbasis oplopen.

In de Verenigde Staten is het banenrapport het enige macrocijfers dat staat gepland. De verwachting ligt op een stijging met 500.000 banen tegen een sterk tegenvallende groei met 235.000 in augustus. De werkloosheid wordt in september verwacht te zijn gedaald naar 5,1 procent van 5,2 procent in augustus.

Na vandaag verschuift wat Boele betreft de aandacht naar de Amerikaanse inflatiedata over september die volgende week woensdag verschijnen.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,1555 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8497 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,3601 dollar.