AEX vrijwel vlak van start gegaan, Adyen negatieve uitschieter

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de opening 0,1 procent lager naar 776,08 punten, terwijl de Midkap juist 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen ging Royal Dutch Shell aan kop met 1,5 procent koerswinst. Adyen was een negatieve uitschieter met een verlies van 2 procent. In de AMX won Flow Traders 1,5 procent. De flitshandelaar maakte bekend te zijn toegetreden tot het Pyth netwerk. Dit netwerk is gebouwd op Solana, een blockchain die 50.000 transacties per seconde kan verwerken. Echte dalers bleven achterwege. Onder de kleinere aandelen won Avantium 3 procent. CM.com verloor 2 procent. Bron: ABM Financial News

