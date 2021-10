Tesla verplaatst hoofdkantoor van Silicon Valley naar Texas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla gaat zijn hoofdkantoor verhuizen van Palo Alto in Californië naar Austin in Texas. De productie blijft wel in Californië en wordt zelfs uitgebreid. Dit meldde topman Elon Musk op de aandeelhoudersvergadering van Tesla donderdagavond. Musk benadrukte wel dat er een grens zit aan de uitbreiding van de productiecapaciteit van Tesla in de regio rond San Francisco. "Onze fabriek in Fremont is volgestouwd", aldus Musk. De topman vergeleek daarnaast de staat Californië met een sportteam dat zelfgenoegzaam is geworden na een zegereeks. Tesla treedt met de verhuizing in de voetsporen van onder meer Hewlett Packard en Oracle, die hun hoofdkantoren al naar Texas verhuisden tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Doordat thuiswerken veel gangbaarder is geworden, worden bedrijven ertoe aangezet om naar andere delen van het land te verhuizen voor goedkopere huisvesting, minder verkeer en een betere levenskwaliteit. "Het is moeilijk voor mensen om huizen te betalen, en veel mensen moeten van ver komen", zei Musk donderdag over de Bay Area, de agglomeratie rond San Francisco Texas is al de thuisstaat van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf dat is opgericht door Musk. Bron: ABM Financial News

