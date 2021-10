Athora Belgium start exclusieve gesprekken met NN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) Athora Belgium, onderdeel van levensverzekeringsgroep Athora Holding, is exclusieve gesprekken gestart met verzekeraar NN Insurance Belgium over de overname van een portefeuille van individuele levensverzekeringen. Dit meldde Athora Belgium vrijdag, hetgeen vervolgens door NN werd bevestigd. Het gaat hierbij om een portefeuille van 200.000 polissen, goed voor 3,3 miljard euro aan activa in beheer. De eventuele transactie past naar eigen zeggen "perfect" in Athora's huidige groeistrategie die is gericht op traditionele spaar-en pensioenproducten op de Europese markt. De transactie zou voor Athora Belgium een schaalvergroting betekenen, waarbij de activa in beheer van 7,3 miljard euro eind van 2020, stijgen tot 10,6 miljard euro. NN meldde vrijdag dat een verkoop een positieve impact op de Solvency II zal hebben van ongeveer 1 procentpunt. Daarbij zou een verkoop de IT-structuur in België verder vereenvoudigen. De partijen verwachten de transactie tegen midden 2022 af te ronden, mits goedkeuring door de toezichthouder wordt verleend. Bron: ABM Financial News

