Rustige opening AEX voorzien in aanloop naar banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Donderdag koerste de AEX met een winst van 2,1 procent nog overtuigend hoger naar 777,18 punten. De index kent een zeer volatiele handelsweek. Woensdag stond er nog een laagste stand van 751,06 punten op de borden.

De stress eerder deze handelsweek op de internationale aandelenmarkten werd vooral ingegeven door oplopende inflatieverwachtingen en het vooruitzicht van een verkrapping van het ruime monetaire beleid van centrale banken. Daarnaast houden beleggers nauwlettend het rendement op Amerikaanse staatsobligaties in de gaten.

Ondanks het positieve sentiment voor aandelen donderdag liep het jaarlijkse rendement op een Amerikaanse ‘treasury’ met een looptijd van 10 jaar verder op naar 1,59 procent. Een maand geleden bedroeg het rendement nog 1,30 procent. Het motto ‘er is geen alternatief voor aandelen’, wat wel wordt beschouwd als de belangrijkste aanjager van de aandelenmarkten sinds de bodem van de corona crisis, kan hierdoor voorzichtig onder druk komen te staan.

Donderdag vonden de Amerikaanse beurzen in ieder geval wel de weg omhoog, ondanks het prijsgeven van een deel van de openingswinsten richting de slotzoemer. De S&P 500 sloot 0,8 procent in het groen. Beleggers reageerden onder meer positief op het nieuws dat het Amerikaanse schuldenplafond met 480 miljard dollar wordt verhoogd, wat de federale overheid in staat stelt om tot 3 december aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

"Het is dus geen echte oplossing, maar het was in ieder geval genoeg om beleggers even gerust te stellen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Banenrapport

Vanmiddag om half drie zal alle aandacht uitgaan naar het Amerikaanse banenrapport over september dat door de Federal Reserve nauwkeurig zal worden bestudeerd voor toetsing van zijn monetaire beleid.

Analisten gepolst door Dow Jones rekenen in doorsnee op een banengroei van 500.000. In augustus bedroeg de groei nog 235.000, terwijl de verwachting veel hoger lag op 720.000. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade sprak toen van een grote misser. "De Amerikaanse arbeidsmarkt heeft nog een lange weg te gaan", zei hij.

In de nasleep van de vrijgave van het vorige banenrapport op 3 september zette de S&P index een verliesreeks van 6 handelsdagen neer.

Olieprijzen weer in de lift, gas stabiliseert

In de Aziatische handel vanochtend koerste de Amerikaanse olie-future 1,5 procent hoger naar 79,44 dollar pet vat. Donderdagavond won de future al 1,1 procent nadat het Amerikaanse energieministerie aangaf dat er geen onmiddellijke plannen zijn om de strategische oliereserves in de VS in te zetten om de hoge energieprijzen tegen te gaan.

De Europese gasprijs stabiliseerde daarnaast donderdag. Woensdag daalde de gasprijs nog zo'n 10 procent nadat de Russische president Vladimir Poetin aangaf dat Rusland de gaskraan naar Europa verder open kan draaien. Eerder deze week stegen de Europese gasprijzen juist nog met grofweg 60 procent.

Meer gas uit Rusland zou zeker verlichting bieden, omdat de huidige aardgasopslag voor zo'n driekwart vol zit in plaats van het tienjaars seizoensgemiddelde van zo'n 90 procent, aldus analist Rohan Reddy van Global X.

Maar het blijft de vraag in welke mate Rusland daadwerkelijk gas gaat leveren en of dit het tekort oplost, aldus de marktkenner. Volgens Reddy is het krappe aanbod slechts een deel van het probleem, want ondertussen neemt ook de vraag toe doordat de economische groei aantrekt en de winter in aantocht is.

Meteorologen zullen de komende maanden in ieder geval op veel aandacht van gasbeleggers kunnen rekenen.

Azië overwegend hoger

In Azië is het sentiment vanochtend overwegend positief. De Nikkei index in Tokio wint zelfs 1,8 procent, terwijl de beurs in Sydney 0,8 procent klimt. De Hang Seng index in Hongkong geeft juist enkele tienden van een procent prijs.

De beurs in Shanghai heropende daarnaast voor het eerste deze handelsweek de deuren met een winst van enkele tienden van een procent.

Aziatische beleggers kregen vanochtend een duwtje in de rug nadat uit cijfers van Markit naar voren kwam dat de Chinese dienstensector weer overtuigend groeit. De index die de activiteit van de dienstensector van het land meet, kwam in september uit op 54,3 tegen 46,7 in augustus. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

Bedrijfsnieuws

Flow Traders is toegetreden tot het Pyth netwerk. Dit netwerk is gebouwd op Solana, een blockchain die 50.000 transacties per seconde kan verwerken.

EssilorLuxottica lanceerde een bod op de aandelen van GrandVision die het nog niet in bezit heeft. Essilor is bereid om 28,42 euro per aandeel te betalen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,8 procent bij een slot van 4.399,76 punten. De Dow Jones index steeg 1,0 procent tot 34.754,94 punten en de Nasdaq ging 1,1 procent hoger bij een slotstand van 14.654,02 punten.