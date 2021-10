Senaat stemt in met tijdelijke verhoging schuldenplafond VS Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het schuldenplafond van de Verenigde Staten wordt met 480 miljard dollar verhoogd, zodat de federale overheid tot 3 december in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De Amerikaanse Senaat heeft hier donderdagavond lokale tijd mee ingestemd. Er waren 50 stemmen voor en 48 tegen. Het Huis van Afgevaardigden moet ook akkoord gaan, alvorens president Joe Biden de wet kan ondertekenen. "Hiermee zou de deadline voor de onderhandelingen over een definitief Amerikaans begrotingsakkoord worden doorgeschoven tot december. Het is dus geen echte oplossing", aldus investment manager Simon Wiersma van ING in aanloop naar de stemming. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen waarschuwde de afgelopen tijd meermaals dat haar ministerie midden oktober zonder geld zou komen te zitten als er geen oplossing zou komen. Bron: ABM Financial News

