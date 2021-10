Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een iets lagere opening tegemoet, in afwachting van het toonaangevende Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

Geraadpleegde economen rekenen voor de maand september op een gemiddelde banengroei van 500.000 en een werkloosheid van 5,1 procent.

Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP toonde eerder deze week een sterkere banengroei over september dan verwacht.

IG voorziet voor vrijdag een openingsverlies van 10 punten voor de Duitse DAX, een min van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag stevig in het groen geëindigd.

"Koopjesjagers kwamen de markt in na de verkoopgolf van woensdag, aangemoedigd door de sterke sessie in Azië en de voortgang die wordt geboekt om het Amerikaanse schuldenplafond te verlengen", aldus handelaar Russ Mould van AJ Bell.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank. Daaruit bleek dat de beleidsmakers meer aandacht hadden voor de oplopende inflatie. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zou dit kunnen betekenen dat de ECB bij de vergadering in december een grotere vorm van tapering zal overwegen dan de markt momenteel verwacht.

Bedrijfsnieuws

Het Spaanse nutsbedrijf Iberdrola en techfonds Prosus behoorden donderdag tot de grootste stijgers in Europa, met winsten van zo'n 7 procent.

In de DAX ging Deutsche Bank aan kop met een winst van van meer dan 4 procent en deed ook Daimler goede zaken. De verliezen beperkten zich tot minder dan een half procent, voor onder meer E.ON.

In Parijs waren aandelen van Saint Gobain en ArcelorMittal in trek, met winsten van ruim 4 procent, terwijl de verliezen zeer beperkt waren.

Aandelen van Ubisoft daalden ruim 6 procent in Parijs na teleurstellende beoordelingen van zijn nieuwe computerspel Far Cry 6. Het spel zou veel haperingen bevatten.

Royal Dutch Shell steeg ruim een procent. De impact van orkaan Ida in de Golf van Mexico schat Shell in op circa 400 miljoen dollar. Ook merkte Shell op dat de aangepaste winst vermoedelijk niet heel sterk wordt beïnvloed door de sterke prijsstijgingen van gas.

Euro STOXX 50 4.095,67 (+2,1%)

STOXX Europe 600 458,57 (+1,6%)

DAX 15.250,86 (+1,9%)

CAC 40 6.600,19 (+1,7%)

FTSE 100 7.078,04 (+1,1%)

SMI 11.763,64 (+1,7%)

AEX 778,18 (+2,1%)

BEL 20 4.152,40 (+1,3%)

FTSE MIB 25.992,29 (+1,5%)

IBEX 35 8.962,80 (+2,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, hoewel de winsten richting het slot terugliepen.

Beleggers reageerden positief op het nieuws dat het Amerikaanse schuldenplafond waarschijnlijk met 480 miljard dollar wordt verhoogd, wat de federale overheid in staat stelt om tot 3 december aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

[eventueel nog aanpassing/toevoeging als Senaat donderdagnacht stemt]

"Het is dus geen echte oplossing, maar het was in ieder geval genoeg om beleggers even gerust te stellen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens marktkenners geeft de tijdelijke maatregel politici in Washington meer tijd om te onderhandelen over een definitieve verhoging.

"Het is eens te meer duidelijk geworden dat de politici, Federal Reserve en ondernemers in de VS nooit zullen toestaan dat het schuldenplafond zal leiden tot een default", aldus strateeg Greg Valliere van AGF Investments.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees verder op berichten uit Rusland, dat bereid zou zijn om Europa van meer gas te voorzien op een moment dat de voorraden laag zijn en de energieprijzen de pan uit rijzen.

Bij een settlement van 78,30 dollar werd een vat West Texas Intermediate donderdag 1,1 procent duurder, terwijl de aardgasprijs stabiliseerde. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar het hoogste niveau in ruim drie maanden op 1,57 procent.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 38.000 aanvragen, waarmee het totaal uitkwam op 326.000, waar de markt rekende op 345.000 aanvragen.

Bedrijfsnieuws



Levi Strauss sloot ruim 8 procent hoger, nadat de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant over het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet boekte en tevens de winstverwachting voor het hele boekjaar verhoogde.

Conagra daalde bijna een procent, nadat de Amerikaanse producent van verpakt voedsel eerder op de dag beter dan verwachte resultaten publiceerde.

Costco boekte in september een bijna 16 procent hogere omzet. Het aandeel sloot ruim een half procent hoger.

Rocket Lab won ruim 10 procent, na de aankondiging van een NASA-deal, waarbij het bedrijf is geselecteerd om een zonnezeilsysteem de ruimte in te vliegen. De technologie van dit zonnezeil zou een alternatief kunnen zijn voor satellieten.

Facebook heeft de uitrol van nieuwe producten de afgelopen dagen vertraagd in verband met reputatie beoordelingen, waarbij het bedrijf onderzoekt hoe producten geen nadelige gevolgen hebben voor kinderen. Het aandeel daalde ruim een procent.

Twitter verkoopt het mobiele advertentiebedrijf MoPub aan AppLoving voor 1,1 miljard dollar. Het aandeel Twitter won ruim 4 procent.

Aandelen Moderna stegen zo'n 2 procent. Zweden en Denemarken stoppen tijdelijk met het toedienen van het coronavaccin van Moderna bij jongeren die in 1991 of later zijn geboren vanwege een verhoogd risico op bijwerkingen. Ook in Finland wordt de toediening met het Moderna-vaccin aangepast.

S&P 500 index 4.399,76 (+0,8%)

Dow Jones index 34.754,94 (+1,0%)

Nasdaq Composite 14.654,02 (+1,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger.

Nikkei 225 28.183,78 (+1,8%)

Shanghai Composite 3.579,96 (+0,3%)

Hang Seng 24.636,46 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1547. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1555.

USD/JPY Yen 111,89

EUR/USD Euro 1,1547

EUR/JPY Yen 129,21

MACRO-AGENDA:

03:45 Inkoopmanagersindex diensten - September (Chi)

06:30 Industriële productie - Augustus (NL)

08:00 Handelsbalans - Augustus (Dld)

08:45 Industriële productie - Augustus (Fra)

14:30 Banengroei en werkloosheid - September (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 TSMC - Omzet september (Tai)