Flink meer productie voor Nederlandse industrie

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in augustus bijna 10 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In augustus steeg de productie met 9,8 procent, terwijl in juli sprake was van een plus van 13,7 procent. Van juli op augustus daalde de productie overigens met 1,9 procent.

In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet en in augustus 2021 lag de productie onverminderd op een hoog niveau. Ten opzichte van juli 2019, voor de coronacrisis, steeg de productie met circa 6 procent.

Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met 52,6 procent de hoogste groei in augustus. In de transportmiddelenindustrie kromp de productie daarentegen. Ook in augustus is door een chiptekort de productie in een aantal fabrieken tijdelijk stilgelegd.

In september 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie verbeterd ten opzichte van augustus. De producenten waren vooral positiever over de toekomstige bedrijvigheid.