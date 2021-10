Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen, terwijl de gasprijs stabiliseerde, nadat die eerder deze week nog op het hoogste niveau sinds december 2008 noteerde.



Bij een settlement van 78,30 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,1 procent duurder.



Woensdag daalde de gasprijs zo'n 10 procent nadat de Russische president Poetin aangaf dat Rusland de gaskraan naar Europa verder open kan draaien.



Meer aardgas van Rusland zou zeker verlichting bieden omdat de huidige aardgasopslag voor zo'n driekwart vol zit in plaats van het tienjaars seizoensgemiddelde van zo'n 90 procent, aldus analist Rohan Reddy van Global X.



Maar het blijft de vraag in welke mate Rusland gas gaat leveren en of dit het tekort oplost, aldus de marktkenner. Volgens Reddy is het krappe aanbod slechts een deel van het probleem want ondertussen neemt ook de vraag toe.



De olieprijs herstelde donderdag, nadat het Amerikaanse energieministerie aangaf dat er geen onmiddellijke plannen zijn om de strategische oliereserves in de VS in te zetten om de hoge energieprijzen tegen te gaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.