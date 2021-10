EssilorLuxottica lanceert bod op resterende aandelen GrandVision Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) EssilorLuxottica lanceert een bod op de aandelen van GrandVision die het nog niet in bezit heeft. Dit meldden de twee bedrijven donderdag nabeurs. Essilor is bereid om 28,42 euro per aandeel te betalen. Het bod wordt door het bestuur en de raad van commissarissen van GrandVision gesteund. Zij vinden het wenselijk dat Essilor GrandVision volledig in handen krijgt. Essilor heeft, na de overname van het belang van HAL in GrandVision van 76,72 procent, inmiddels een belang van circa 86,67 procent, of ruim 220,5 miljoen aandelen. De aanbiedingsperiode start op 8 oktober 09:00 uur en eindigt op 3 december 17:40 uur. Bron: ABM Financial News

