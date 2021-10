Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 en Dow Jones index stijgen 1,4 procent en de Nasdaq 1,6 procent.

Beleggers reageren positief op het nieuws over een tijdelijke oplossing om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen tot en met december, wat de federale overheid in staat stelt om geld te blijven lenen om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Mogelijk wordt nog donderdag in de Senaat gestemd. Vervolgens moet ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaan en president Biden zijn handtekening zetten.

"Het is dus geen echte oplossing, maar het was in ieder geval genoeg om beleggers even gerust te stellen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens marktkenners geeft de tijdelijke maatregel politici in Washington meer tijd om te onderhandelen over een definitieve verhoging.

"Het is eens te meer duidelijk geworden dat de politici, Federal Reserve en ondernemers in de VS nooit zullen toestaan dat het schuldenplafond zal leiden tot een default", aldus strateeg Greg Valliere van AGF Investments.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees verder op berichten uit Rusland, dat bereid zou zijn om Europa van meer gas te voorzien op een moment dat de voorraden laag zijn en de energieprijzen de pan uit rijzen.

Een vat WTI-olie werd een procent duurder, terwijl aardgas met levering november een procent in waarde daalde.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag reeds bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 38.000 aanvragen, waarmee het totaal uitkwam op 326.000, waar de markt rekende op 345.000 aanvragen.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1557.

Bedrijfsnieuws



Levi Strauss noteert donderdag 9 procent hoger, nadat de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant over het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet boekte en tevens de winstverwachting voor het hele boekjaar verhoogde.

Conagra noteert vlak, nadat de Amerikaanse producent van verpakt voedsel eerder op de dag beter dan verwachte resultaten publiceerde.

Costco boekte in september een bijna 16 procent hogere omzet. Het aandeel noteert met nog een paar uur handel te gaan bijna 2 procent in de plus.

Rocket Lab wint bijna 10 procent, na de aankondiging van een NASA-deal, waarbij het bedrijf is geselecteerd om een zonnezeilsysteem de ruimte in te vliegen. De technologie van dit zonnezeil zou een alternatief kunnen zijn voor satellieten.

Facebook heeft de uitrol van nieuwe producten de afgelopen dagen vertraagd in verband met reputatie beoordelingen, waarbij het bedrijf onderzoekt hoe producten geen nadelige gevolgen hebben voor kinderen. Het aandeel stijgt een half procent.

Twitter verkoopt het mobiele advertentiebedrijf MoPub aan AppLoving voor 1,1 miljard dollar. Het aandeel Twitter wint ruim 4 procent.

Aandelen Moderna winnen 3 procent. Zweden en Denemarken stoppen tijdelijk met het toedienen van het coronavaccin van Moderna bij jongeren die in 1991 of later zijn geboren vanwege een verhoogd risico op bijwerkingen. Ook in Finland wordt de toediening met het Moderna-vaccin aangepast.