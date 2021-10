Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag stevig in het groen geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,6 procent bij een slot van 458,57 punten. De Duitse DAX sloot 1,9 procent in de plus op 15.250,86 punten. De Franse CAC 40 won 1,7 procent tot 6.600,19 punten en de Britse FTSE 100 ging 1,2 procent hoger bij een slotstand van 7.078,04 punten. "Koopjesjagers kwamen de markt in na de verkoopgolf van woensdag, aangemoedigd door de sterke sessie in Azië en de voortgang die wordt geboekt om het Amerikaanse schuldenplafond te verlengen", aldus handelaar Russ Mould van AJ Bell Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees verder op berichten uit Rusland, dat bereid zou zijn om Europa van meer gas te voorzien op een moment dat de voorraden laag zijn en de energieprijzen de pan uit rijzen. Een vat WTI-olie steeg een half procent en handelde rond 78 dollar, terwijl de prijs voor aardgas licht daalde. Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank. Daaruit bleek dat de beleidsmakers meer aandacht hadden voor de oplopende inflatie. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zou dit kunnen betekenen dat de ECB bij de vergadering in december een grotere vorm van tapering zal overwegen dan de markt momenteel verwacht. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1567. Bedrijfsnieuws Het Spaanse nutsbedrijf Iberdrola en techfonds Prosus behoorden donderdag tot de grootste stijgers in Europa, met winsten van zo'n 7 procent. In de DAX ging Deutsche Bank aan kop met een winst van van meer dan 4 procent en deed ook Daimler goede zaken. De verliezen beperkten zich tot minder dan een half procent, voor onder meer E.ON. In Parijs waren aandelen van Saint Gobain en ArcelorMittal in trek, met winsten van ruim 4 procent, terwijl de verliezen zeer beperkt waren. Aandelen van Ubisoft daalden ruim 6 procent in Parijs na teleurstellende beoordelingen van zijn nieuwe computerspel Far Cry 6. Het spel zou veel haperingen bevatten. Royal Dutch Shell steeg ruim een procent. De impact van orkaan Ida in de Golf van Mexico schat Shell in op circa 400 miljoen dollar. Ook merkte Shell op dat de aangepaste winst vermoedelijk niet heel sterk wordt beïnvloed door de sterke prijsstijgingen van gas. Tussenstanden Wall Street Rond het sluiten van de beurzen in Europa noteerden de indexen op Wall Street zo'n 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

