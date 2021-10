Deutsche Post verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post verhoogt de korte en middellange termijn verwachtingen op basis van een aanhoudend sterke winst. Dit meldde het Duitse postbedrijf donderdag nabeurs. "Na een sterke prestatie in de eerste negen maanden van dit jaar, bereiden we ons intensief voor op mogelijke recordbrekende verschepingsvolumes in de komende weken", zei CEO Frank Appel in een toelichting. Het EBIT-resultaat steeg in het derde kwartaal met circa 28 procent naar 1,765 miljoen euro, "dankzij een aanzienlijke winststijging van de DHL-divisies", aldus het bedrijf. Daarmee komt de EBIT over de eerste negen maanden van 2021 uit op 5.670 miljoen euro. "Tegen de achtergrond van de uitstekende bedrijfsontwikkeling zal de groep haar vooruitzichten voor EBIT en vrije kasstroom voor boekjaar 2021 opwaarts herzien. Bovendien zullen de tussentijdse vooruitzichten voor boekjaar 2023 worden verhoogd", aldus Deutsche Post. Meer details worden bekendgemaakt op 4 november aanstaande. Bron: ABM Financial News

