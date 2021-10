AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met winst gesloten. De AEX index steeg 2,1 procent tot 777,18 punten, terwijl de AMX een winst van 1,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,3 procent.

Het Damrak hervatte donderdag de weg omhoog, na een lager slot op woensdag door de aanhoudende zorgen over inflatie en minder sterke groei.

Volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International zijn de zorgen overdreven. Beleggers zijn volgens hem met name nerveus vanwege de vrees hun winsten te verliezen.

"We zien de afgelopen dagen een daling op de beurzen, die wordt veroorzaakt door de angst voor toenemende inflatie, hogere energieprijzen, wat de productie- en vervoerkosten doet toenemen en op de winsten van bedrijven drukt", zei hij. "Die angst is overdreven", aldus Van Eerden. Bedrijven kunnen volgens de vermogensbeheerder de kosten doorberekenen in hun productie en doorverkochte product, waardoor de winst [daling] uiteindelijk zal meevallen. Van Eerden voorziet later deze maand weer hogere koersen.

Klik hier voor: huidige angst op de markt onterecht

Verder kwamen er uit de Verenigde Staten berichten dat er mogelijk een tijdelijke oplossing is voor het Amerikaanse schuldenplafond.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de consumentenprijzen in september op jaarbasis met 2,7 procent zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag tevens bekend dat de industriële productie van Duitsland in augustus op maandbasis is gedaald met 4,0 procent, terwijl de markt rekende op een afname met 0,2 procent.

Uit de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering van de ECB bleek dat er brede overeenstemming was dat de inflatie nog niet op weg was naar het beoogde niveau van 2 procent, maar dat de risico's voor de ramingen van september wel duidelijk aan de bovenkant lagen.

De notulen bevestigden een evenwichtiger inflatiebeoordeling, zei econoom Carsten Brzeski van ING. "Naar onze mening zou de vergadering van december iets meer afbouw kunnen brengen dan de markten momenteel inprijzen", zei hij.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 38.000 aanvragen, waarmee het totaal uitkwam op 326.000, terwijl de markt rekende op 345.000 aanvragen.

Nabeurs volgt het het Amerikaans consumentenkrediet van augustus.

De euro/dollar noteerde op 1,1567. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1554 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1556 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,6 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten donderdag 24 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 7,0 procent, gevolgd door ArcelorMittal en Randstad met winsten van respectievelijk 4,0 procent en 3,9 procent. KPN bungelde onderaan en sloot vlak.

Royal Dutch Shell herstelde van eerdere verliezen en sloot uiteindelijk 1,3 procent hoger.. De impact van orkaan Ida in de Golf van Mexico schat Shell in op circa 400 miljoen dollar. Ook merkte Shell op dat de aangepaste winst vermoedelijk niet heel sterk wordt beïnvloed door de sterke prijsstijgingen van gas. ING denkt wel dat de consensus voor Shell voor het derde kwartaal mogelijk iets te laag is.

In de AMX was Alfen koploper. Het aandeel steeg 4,4 procent. Air France-KLM verloor 1,7 procent, vanwege de hoge energieprijzen.

Onder de kleinere aandelen deed CM.COM het goed met een winst van 4,3 procent. Brunel steeg 3,4 procent, terwijl Vastned 3,1 procent aandikte. Lucas Bols was met een verlies van 1,5 procent de enige daler van de AScX.

Veolia heeft besloten een lopend testprogramma op basis van de nanofiltratietechnologie van NX Filtration uit te breiden. Het lokaal genoteerde NX won 1,1 procent.

Ebusco, een ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen, is van plan een beursnotering aan te vragen op Euronext Amsterdam. Naar verwachting zal de beursgang in de komende weken plaatsvinden, onder voorbehoud van onder meer marktomstandigheden.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,4 procent hoger op 4.426,13 punten. De Dow Jones index steeg 1,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,6 procent in het groen.