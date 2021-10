ECB zag opwaartse risico's inflatieverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bij de laatste monetaire beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank was er brede overeenstemming dat de inflatie nog niet op weg was naar het beoogde niveau van 2 procent, maar dat de risico's voor de ramingen van september wel duidelijk aan de bovenkant lagen. Dat bleek donderdag uit de vergadernotulen van de centrale bank. In de notulen werd opgemerkt dat zelfs als de huidige sprong omhoog van de inflatie grotendeels tijdelijk was, er slechts een relatief klein deel van deze beweging permanent hoeft te blijken, om te zorgen dat de inflatie aan het einde van de geprojecteerde periode dichtbij 2 procent uitkomt. Het realiseren van het inflatiedoel kan voor de ECB reden zijn om zijn monetaire stimulering terug te schroeven en te beginnen met een verkrapping van het monetaire beleid. Dit zou kunnen leiden tot hogere rentes op obligaties en koersdalingen op de aandelenmarkten. Het verwachte inflatiepad zou hoger kunnen uitvallen als de olieprijs sterker dan verwacht zou stijgen of als de knelpunten in de aanvoerketens langer zouden aanhouden, bespraken de centrale bankiers in september. Ook als men de prijzen voor huisvesting van woningeigenaren zou meenemen, zou het inflatiepad hoger uitvallen, bespraken de beleidsmakers bij de vergadering van 8 en 9 september. Verder werd in de discussie ingebracht dat het klimaatbeleid en de beprijzing van CO2-emissies waarschijnlijk een jarenlang aanhoudende opwaartse prijsdruk gaan veroorzaken. Via het klimaatbeleid zullen de energieprijzen waarschijnlijk binnen enkele jaren het algemene prijspeil gaan beïnvloeden, voorzien de centrale bankiers. De impact van de huidige hogere inflatie op de lonen was nog beperkt, maar deze tweederonde-effecten kunnen wel bovengemiddeld groot uitvallen als de tijdelijke inflatieschok groter is en langer duurt, meenden beleidsmakers. Sinds het laatste rentebesluit van de ECB zijn de energieprijzen en met name de prijzen van aardgas nog veel sterker gestegen dan tijdens de vergadering al het geval was. Volgens sommige commentatoren zijn de notulen van de vergadering van september in de ECB daarom niet meer zo heel relevant. Toch kunnen ze een indicatie geven van waar de pijngrens ligt voor de ECB, en hoe groot het risico werd ingeschat, dat de ramingen van september verkeerd kunnen blijken te zijn, stelde ING voorafgaand aan de publicatie. De koers van de euro/dollar reageerde niet sterk op de publicatie van de notulen donderdag. Na een stijging aan het begin van de handelsdag van 1,1555 tot 1,157 zakte het muntpaar een uur na de publicatie weer terug tot op 1,1558. Bron: ABM Financial News

