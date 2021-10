Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,7 procent in het groen. De Amerikaanse aandelenmarkten zetten daarmee de woensdag tegen het einde van de handelsdag ingezette opwaartse trend voort, na een stabilisatie van de 10-jaars treasury-rente. De markt haalt donderdag steun uit berichten dat de Democraten en Republikeinen dicht bij een akkoord zijn over verlenging van het schuldenplafond tot december. "Een intensivering van de risico's is afgewend", zei Mizuho Bank, die daarmee niet alleen refereert naar een mogelijk akkoord over verlenging van het schuldenplafond in de VS, maar ook naar de verzekering van Rusland en Washington dat ze de energievoorziening kunnen garanderen om mondiale tekorten het hoofd te bieden, die de wereldwijde economische groei dreigt te vertragen. Het is echter niet ongebruikelijk om aandelen te zien schommelen tussen lichte winsten en verliezen. Volgens analist Frank Cappelleri van Instinet volgden de meest grote stijgingen op de aandelenmarkt dit jaar na een aanzienlijke daling. De analist zei dat het hem niet zou verbazen als we in het laatste kwartaal van dit jaar nog meer volatiliteit zullen zien. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door het consumentenkrediet in augustus. De euro/dollar noteerde op 1,1563. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1554 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1556 op de borden. Olie noteerde tot 1,5 procent lager. Bedrijfsnieuws Levi Strauss noteerde voorbeurs 3,7 procent hoger, nadat de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant over het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet boekte en tevens zijn raming voor de aangepaste winst per aandeel voor het hele boekjaar verhoogde. Facebook heeft de uitrol van nieuwe producten de afgelopen dagen vertraagd in verband met reputatiebeoordelingen, waarbij het bedrijf zelf onderzoekt hoe Facebook kan worden bekritiseerd en hoe het kan zorgen dat producten geen nadelige gevolgen hebben voor kinderen. Het aandeel steeg voorbeurs 0,6 procent. Twitter verkoopt mobiel advertentiebedrijf MoPub aan AppLoving voor 1,1 miljard dollar. Twitter won 2,1 procent. Conagra komt donderdag voorbeurs met resultaten. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,4 procent hoger op 4.363,55 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 34.416,99 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent tot 14.501,91 punten. Bron: ABM Financial News

